Сейчас все активно консервируют огурцы. И довольно часто во время этого процесса возникает такая неприятная ситуация, как взрывание банок. В результате, куча потраченного времени и испорченные продукты, которые можно было съесть и свежими.

Поэтому для того, чтобы такого не произошло, редакция FoodOboz расскажет о причинах, по которым взрываются банки с огурцами. А также, как приготовить консервацию, чтобы она долго хранилась и была вкусной.

Плохая стерилизация банок и крышек

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Одно из главных условий качественных консервированных огурцов – отсутствие бактерий. Потому и банки, и крышки нужно очень хорошо простерилизовать. Иначе овощи начнут бродить. Это спровоцирует надувание крышки и банка взорвется.

Нарушенная рецептура

Ни в коем случае нельзя экспериментировать с рецептурой, ведь нарушение пропорций может спровоцировать порчу продукта. Особое внимание следует обратить на количество уксуса, ведь это главный консервант, который и способствует тому, чтобы овощи хорошо хранились. Многие люди заменяют этот продукт аспирином. Не забудьте следить за количеством соли и сахара. Если этих компонентов будет слишком много или мало – огурцы не будут стоять до зимы.

Плохое качество продуктов и нарушенная технология

Во время консервирования огурцов очень важно хорошо промыть все овощи и зелень во избежание попадания лишних микробов. Также, обратите внимание на сорт огурцов, которые вы выбираете для консервирования, и наличие трещин, а также гнилых участков.

Попадание воздуха в банке

Ни в коем случае нельзя, чтобы воздух попадал в банку с огурцами, ведь есть риск размножения бактерий. Чтобы избежать такой ситуации, старайтесь налить рассол в банку до самого края. И даже если он будет разливаться – лучше перестраховаться. А если у вас такие огурцы, у которых внутри пусто – лучше их не используйте или замочите на ночь в холодной воде и только после этого консервируйте.

Переставка банок с огурцами в погреб сразу после консервирования

Если после консервирования вы ставите банки с огурцами в погреб – это большая ошибка. Обязательно переверните банки с консервацией на крышки, а затем укутайте в теплое одеяло и так оставьте на сутки. Таким образом, будет происходить активный процесс пастеризации и консервация останется качественной, будет долго сохраняться.

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