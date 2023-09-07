Даже с приготовлением такого простого блюда, как яйца, у многих людей возникают проблемы. Продукт прилипает к сковороде, пересушивается или растекается. У такого явления есть много причин.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые часто допускаются при жарке обычной яичницы и омлета. Так готовить продукт не стоит.

Слишком сильный огонь

Если вы жарите яичницу на слишком сильном огне – она станет очень сухой. Сначала нужно разогреть сковородку. Затем огонь убавить и только после этого выливать яичную смесь. Это будет немного дольше, но гораздо вкуснее.

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Приготовление яиц на чугунной сковороде

Как только вы положите яичную смесь в чугунную сковородку – она сразу прилипнет к поверхности. Затем посуда будет очень плохо отмываться, а завтрак будет испорчен.

Размешивание яиц уже на сковороде

Очень важно сначала размешать яйца в отдельной тарелке, если это омлет, а потом уже выливать в емкость для жарки. Если вы будете размешивать яйца прямо на сковороде – это получится совсем неравномерно и появятся белые полосы.

Неосторожное приготовление омлета

Нельзя выложить яйца на сковороду и заниматься своими делами. Продукт довольно щепетильный и жарится он очень быстро. Поэтому, чтобы не возникло сухой корочки – следите за процессом.

Добавление приправ в начале приготовления

Чтобы яйца схватились и держали форму – нельзя сразу добавлять в них соль. Специя разрушит структуру продукта и масса просто расползется.

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