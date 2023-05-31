Домашние жареные пирожки – это блюдо, от которого трудно отказаться. Идеальные изделия должны быть золотистыми, ароматными и сочными. Но очень часто такого результата добиться не удается.

Редакция FoodOboz расскажет, из-за каких ошибок жареные пирожки получаются невкусными. Также поделится несколькими советами по приготовлению.

Выкладывание пирожков на холодную сковороду

Очень хорошо нужно нагреть сначала сковороду, а затем масло в ней. Если выложить изделия на холодную поверхность – пирожки будут иметь серый цвет и хрустящей корочки не получится.

Видео дня

Жарка без соли

Когда вы уже нагрели масло – добавьте в него немного соли. Это будет способствовать тому, что жир не будет брызгать в разные стороны, и весь жар равномерно распределится. Жарить пирожки нужно на среднем огне, почти минимальном. Лучше всего жарить по 5 минут с каждой стороны. Но обращайте внимание и на размер изделий.

Жарка пирожков под крышкой

Если накрыть во время жарки пирожки крышкой – они не будут золотистыми и хрустящими. Образуется конденсат, через который изделия будут тушиться и пропариваться. Такой процесс приготовления также будет гораздо дольше.

Масло низкого качества

Для пирожков очень важно выбрать качественное масло, чтобы они получились в меру жирными. Лучше выбрать именно рафинированное. Это будет сильно влиять на качество блюда.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: