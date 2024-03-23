Почти как брауни: как приготовить супершоколадное печенье за несколько минут
Все любителя шоколада просто обожают брауни. А поскольку таких людей достаточно много, сегодня предлагаем вам приготовить печенье, которое будет похоже на брауни и никого не оставит равнодушным.
Рецептом супершоколадного печенья на своей странице в Instagram поделилась фудблогер с ником kathycoooks. А еще оно очень легко готовится.
Ингредиенты
- Мука – 100 гр
- Какао – 1 ст.л.
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Шоколад (не ниже 72%) – 100 гр
- Сливочное масло 82,5% – 30 гр
- Сахар – 100 гр
- Соль – щепотка
Способ приготовления
1.Муку, какао, разрыхлитель и соль перемешиваем в отдельной емкости.
2. К темному шоколаду добавляем сливочное масло и растапливаем в микроволновке импульсами по 20 секунд. Хорошо перемешиваем. Даем ему немного остыть.
3. Яйцо взбиваем с сахаром до полного растворения последнего.
4. Постепенно вводим сухие ингредиенты в шоколадную основу и замешиваем однородное тесто.
5. Формируем печенье ложкой для мороженого или руками. Сверху можно добавить чуть-чуть крупной соли.
6. Ставим в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 15 минут.
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