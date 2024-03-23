Все любителя шоколада просто обожают брауни. А поскольку таких людей достаточно много, сегодня предлагаем вам приготовить печенье, которое будет похоже на брауни и никого не оставит равнодушным.

Рецептом супершоколадного печенья на своей странице в Instagram поделилась фудблогер с ником kathycoooks. А еще оно очень легко готовится.

Ингредиенты

Мука – 100 гр

Какао – 1 ст.л.

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Шоколад (не ниже 72%) – 100 гр

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Сливочное масло 82,5% – 30 гр

Сахар – 100 гр

Соль – щепотка

Способ приготовления

1.Муку, какао, разрыхлитель и соль перемешиваем в отдельной емкости.

2. К темному шоколаду добавляем сливочное масло и растапливаем в микроволновке импульсами по 20 секунд. Хорошо перемешиваем. Даем ему немного остыть.

3. Яйцо взбиваем с сахаром до полного растворения последнего.

4. Постепенно вводим сухие ингредиенты в шоколадную основу и замешиваем однородное тесто.

5. Формируем печенье ложкой для мороженого или руками. Сверху можно добавить чуть-чуть крупной соли.

6. Ставим в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 15 минут.

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