Вкусные блины с фруктами и крем-сыром: как необычно подать блюдо в Масленицу
Сейчас в Украине продолжается Масленица, а это значит, что миллионы хозяек принялись готовить блины. Именно поэтому предлагаем сегодня обратить внимание на рецепт блинов с фруктами и крем-сыром, которые никого не оставят равнодушным.
Рецептом блинов с фруктами и кремом-сыром поделилась фудблогер с ником kathycoooks. В Instagram она рассказала, как сделать блины идеальными, а также как интересно их подать.
Ингредиенты
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 2 ст.л.
- Молоко – 500 мл
- Мука – 200 гр
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Соль – щепотка
- Крем-сыр
- Киви или банан
- Шоколад
Способ приготовления
1.Замешиваем тесто на блине и обжариваем с обеих сторон до легкой румяности.
2. Переводим крем-сыр в кондитерский мешок.
3. На блинчик выкладываем крем-сыр, сверху банан и киви и заворачиваем в рулетик. Разрезаем блинчик пополам, а затем обе половинки еще раз пополам.
4. Сверху поливаем растопленным шоколадом.
5. Отправляем в холодильник на 20 минут.
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