Сейчас в Украине продолжается Масленица, а это значит, что миллионы хозяек принялись готовить блины. Именно поэтому предлагаем сегодня обратить внимание на рецепт блинов с фруктами и крем-сыром, которые никого не оставят равнодушным.

Рецептом блинов с фруктами и кремом-сыром поделилась фудблогер с ником kathycoooks. В Instagram она рассказала, как сделать блины идеальными, а также как интересно их подать.

Ингредиенты

Яйца – 2 шт

Сахар – 2 ст.л.

Молоко – 500 мл

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Мука – 200 гр

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – щепотка

Крем-сыр

Киви или банан

Шоколад

Способ приготовления

1.Замешиваем тесто на блине и обжариваем с обеих сторон до легкой румяности.

2. Переводим крем-сыр в кондитерский мешок.

3. На блинчик выкладываем крем-сыр, сверху банан и киви и заворачиваем в рулетик. Разрезаем блинчик пополам, а затем обе половинки еще раз пополам.

4. Сверху поливаем растопленным шоколадом.

5. Отправляем в холодильник на 20 минут.

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