Вкусные блины с фруктами и крем-сыром: как необычно подать блюдо в Масленицу

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
75
Вкусные блины с фруктами и крем-сыром: как необычно подать блюдо в Масленицу

Сейчас в Украине продолжается Масленица, а это значит, что миллионы хозяек принялись готовить блины. Именно поэтому предлагаем сегодня обратить внимание на рецепт блинов с фруктами и крем-сыром, которые никого не оставят равнодушным.

Рецептом блинов с фруктами и кремом-сыром поделилась фудблогер с ником kathycoooks. В Instagram она рассказала, как сделать блины идеальными, а также как интересно их подать.

Вкусные блины с фруктами и крем-сыром: как необычно подать блюдо в Масленицу

Ингредиенты

  • Яйца – 2 шт
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Молоко – 500 мл
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  • Мука – 200 гр
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – щепотка
  • Крем-сыр
  • Киви или банан
  • Шоколад

Способ приготовления

1.Замешиваем тесто на блине и обжариваем с обеих сторон до легкой румяности.

Вкусные блины с фруктами и крем-сыром: как необычно подать блюдо в Масленицу

2. Переводим крем-сыр в кондитерский мешок.

3. На блинчик выкладываем крем-сыр, сверху банан и киви и заворачиваем в рулетик. Разрезаем блинчик пополам, а затем обе половинки еще раз пополам.

Вкусные блины с фруктами и крем-сыром: как необычно подать блюдо в Масленицу

4. Сверху поливаем растопленным шоколадом.

Вкусные блины с фруктами и крем-сыром: как необычно подать блюдо в Масленицу

5. Отправляем в холодильник на 20 минут.

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