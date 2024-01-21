Кофе занимает третье место в мире среди самых любимых напитков. Своей популярностью он уступает только чаю и воде. Для многих людей выпить чашку кофе является неизменным утренним ритуалом. Также мало кто откажется от чашки горячего капучино или латте в кофейне во время встречи с друзьями, или деловыми партнерами.

В целом кофе имеет много полезных свойств. К примеру, он обладает противовоспалительными, антиоксидантными свойствами. А также помогает бороться с сонливостью. Однако употребление кофе после обеда может вызвать бессонницу. Поэтому многие специалисты рекомендуют отказаться от употребления этого напитка во второй половине дня или заменить его на кофе без кофеина. Но так ли полезен кофе без кофеина? На этот вопрос в Instagram ответила врач-диетолог Оксана Скиталинская.

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По ее словам, в мире практически не существует кофе, который был бы полностью избавлен от кофеина. Обычно в таких сортах содержится 1,5 – 2% кофеина. Единственный кофе, совершенно не содержащий кофеина, носит название Coffea charrieriana. Однако он не слишком распространен из-за редкости этого растения.

Польза от употребления кофе без кофеина вызывает споры в научном мире. И для этого существует несколько причин. Во-первых, многие производители предпочитают химический процесс удаления кофеина. Как результат, кофейные зерна лишаются почти всего кофеина, однако насыщаются разными химическими веществами, совсем не нужными организму. Во-вторых, нет никакой пользы от кофе без кофеина. Чашка такого кофе не придаст бодрости человеку, а только сохранит традиции утреннего ритуала.

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