Полезная и сытная запеканка, не навредившая фигуре: из чего приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
156
Полезная и сытная запеканка, не навредившая фигуре: из чего приготовить

Для такой запеканки не нужно вымешивать тесто и готовится без муки. Поэтому можете не волноваться – фигуре блюдо точно не навредит. Основные компоненты – это курица и брокколи.

Идея приготовления сытной и полезной запеканки, которая не навредит фигуре, опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Запекается максимально быстро.

Полезная и сытная запеканка, не навредившая фигуре: из чего приготовить

Ингредиенты:

  • яйца – 8 шт.
  • брокколи – 1 шт.
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  • сыр – 70 г
  • куриное филе 2 шт.
  • специи (соль, перец, копченая паприка, приправа к омлету)
  • сметана – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Полезная и сытная запеканка, не навредившая фигуре: из чего приготовить

1. Яйца взбить со специями и сметаной.

2. В форму выложить нарезанное небольшими кусками куриное филе или индейку.

Полезная и сытная запеканка, не навредившая фигуре: из чего приготовить

3. Брокколи проварить 1 минуту и выложить на мясо.

4. Залить яичной массой.

Полезная и сытная запеканка, не навредившая фигуре: из чего приготовить

5. Накрыть фольгой и выпекать в духовке 25 минут.

6. Затем убрать фольгу.

Полезная и сытная запеканка, не навредившая фигуре: из чего приготовить

7. Добавить немного сыра.

8. Выпекать еще 7-10 минут.

Полезная и сытная запеканка, не навредившая фигуре: из чего приготовить

9. По желанию добавить зелень.

Полезная и сытная запеканка, не навредившая фигуре: из чего приготовить

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