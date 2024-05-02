Для такой запеканки не нужно вымешивать тесто и готовится без муки. Поэтому можете не волноваться – фигуре блюдо точно не навредит. Основные компоненты – это курица и брокколи.

Идея приготовления сытной и полезной запеканки, которая не навредит фигуре, опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Запекается максимально быстро.

Ингредиенты:

яйца – 8 шт.

брокколи – 1 шт.

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сыр – 70 г

куриное филе 2 шт.

специи (соль, перец, копченая паприка, приправа к омлету)

сметана – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Яйца взбить со специями и сметаной.

2. В форму выложить нарезанное небольшими кусками куриное филе или индейку.

3. Брокколи проварить 1 минуту и выложить на мясо.

4. Залить яичной массой.

5. Накрыть фольгой и выпекать в духовке 25 минут.

6. Затем убрать фольгу.

7. Добавить немного сыра.

8. Выпекать еще 7-10 минут.

9. По желанию добавить зелень.

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