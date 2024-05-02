Полезная и сытная запеканка, не навредившая фигуре: из чего приготовить
Для такой запеканки не нужно вымешивать тесто и готовится без муки. Поэтому можете не волноваться – фигуре блюдо точно не навредит. Основные компоненты – это курица и брокколи.
Идея приготовления сытной и полезной запеканки, которая не навредит фигуре, опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Запекается максимально быстро.
Ингредиенты:
- яйца – 8 шт.
- брокколи – 1 шт.
- сыр – 70 г
- куриное филе 2 шт.
- специи (соль, перец, копченая паприка, приправа к омлету)
- сметана – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Яйца взбить со специями и сметаной.
2. В форму выложить нарезанное небольшими кусками куриное филе или индейку.
3. Брокколи проварить 1 минуту и выложить на мясо.
4. Залить яичной массой.
5. Накрыть фольгой и выпекать в духовке 25 минут.
6. Затем убрать фольгу.
7. Добавить немного сыра.
8. Выпекать еще 7-10 минут.
9. По желанию добавить зелень.
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