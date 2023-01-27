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Полезная и вкусная закуска из свеклы: рассказываем, что добавить для яркого вкуса
Свекла является очень ценным и полезным овощем, который лучше всего есть в сыром и запеченном виде. Из него получаются очень легкие салаты, а еще можно делать намазки, супы.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной, очень легкой и полезной закуски из свеклы, которая готовится очень быстро и просто.
Ингредиенты:
- свекла (сырая) – 2-3 шт.
- чеснок – 4-5 зуб.
- прованские травы/орегано – 1-2 ч. л.
- хлеб – несколько ломтиков
- крем-сыр – 1-2 ст. л.
- зелень – по вкусу
- соль – по вкусу
- масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Свеклу помойте и запеките в духовке в фольге при 180 С 45 минут.
2. Почистите, порежьте слайсами свеклу, чеснок измельчите.
3. Хлеб смажьте крем-сыром, сверху выложите ломтики свеклы, присыпьте зеленью или прованскими травами и можно есть.
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