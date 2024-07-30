Полезная намазка из авокадо и яиц: идеально для завтрака и перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Полезная намазка из авокадо и яиц: идеально для завтрака и перекуса

Если вы хотите приготовить очень простую и вкусную намазку, для этого идеально подойдут яйца, авокадо, зеленый лук, крем-сыр, творог, зелень, тунец. 

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Из чего приготовить полезную намазку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из авокадо, яиц, которая готовится элементарно. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • авокадо
  • тунец 
  • отварные яйца
  • немножко майонеза
  • специи
  • батон или багет

Способ приготовления: 

1. Хлеб подсушите на сковороде или тостере.

Ингредиенты для блюда

2. Для намазки: разомните вилкой вареные яйца, добавьте мякоть авокадо, специи, майонез и перемешайте.

Приготовление намазки

3. Намажьте намазку на гренки и подавайте!

Готовая намазка

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