Если вы хотите приготовить очень простую и вкусную намазку, для этого идеально подойдут яйца, авокадо, зеленый лук, крем-сыр, творог, зелень, тунец.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из авокадо, яиц, которая готовится элементарно.

Ингредиенты:

авокадо

тунец

отварные яйца

немножко майонеза

специи

батон или багет

Способ приготовления:

1. Хлеб подсушите на сковороде или тостере.

2. Для намазки: разомните вилкой вареные яйца, добавьте мякоть авокадо, специи, майонез и перемешайте.

3. Намажьте намазку на гренки и подавайте!

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