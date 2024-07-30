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Полезная намазка из авокадо и яиц: идеально для завтрака и перекуса
Если вы хотите приготовить очень простую и вкусную намазку, для этого идеально подойдут яйца, авокадо, зеленый лук, крем-сыр, творог, зелень, тунец.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из авокадо, яиц, которая готовится элементарно.
Ингредиенты:
- авокадо
- тунец
- отварные яйца
- немножко майонеза
- специи
- батон или багет
Способ приготовления:
1. Хлеб подсушите на сковороде или тостере.
2. Для намазки: разомните вилкой вареные яйца, добавьте мякоть авокадо, специи, майонез и перемешайте.
3. Намажьте намазку на гренки и подавайте!
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