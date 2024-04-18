Полезная намазка из авокадо, яиц и тунца: готовится без майонеза

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Полезная намазка из авокадо, яиц и тунца: готовится без майонеза

Авокадо – лучший продукт для приготовления закусок, намазок и даже десертов. Стоит отметить, что авокадо хорошо сочетается практически со всеми овощами, специями, цитрусовыми и морепродуктами. 

Полезный авокадо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из авокадо, с тунцем и вареными яйцами. 

Рецепт намазки
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Ингредиенты: 

  • авокадо
  • тунец 
  • отварные яйца
  • сметана или йогурт, домашний майонез
  • специи

Способ приготовления: 

1. Вареные яйца разомните вилкой.

Яйца и авокадо

2. Добавьте мякоть авокадо, тунец, специи и сметану, перемешайте.

Приготовление намазки

3. Подсушите хлеб и намажьте намазкой.

Готовая намазка из авокадо

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