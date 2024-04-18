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Полезная намазка из авокадо, яиц и тунца: готовится без майонеза
Авокадо – лучший продукт для приготовления закусок, намазок и даже десертов. Стоит отметить, что авокадо хорошо сочетается практически со всеми овощами, специями, цитрусовыми и морепродуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из авокадо, с тунцем и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- авокадо
- тунец
- отварные яйца
- сметана или йогурт, домашний майонез
- специи
Способ приготовления:
1. Вареные яйца разомните вилкой.
2. Добавьте мякоть авокадо, тунец, специи и сметану, перемешайте.
3. Подсушите хлеб и намажьте намазкой.
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