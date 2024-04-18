Авокадо – лучший продукт для приготовления закусок, намазок и даже десертов. Стоит отметить, что авокадо хорошо сочетается практически со всеми овощами, специями, цитрусовыми и морепродуктами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из авокадо, с тунцем и вареными яйцами.

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Ингредиенты:

авокадо

тунец

отварные яйца

сметана или йогурт, домашний майонез

специи

Способ приготовления:

1. Вареные яйца разомните вилкой.

2. Добавьте мякоть авокадо, тунец, специи и сметану, перемешайте.

3. Подсушите хлеб и намажьте намазкой.

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