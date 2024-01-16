Полезная пицца без теста на сковороде: из чего приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Полезная пицца без теста на сковороде: из чего приготовить

Любимая пицца может быть не только вкусной, но и даже полезной. Для этого вместо обычного дрожжевого теста можно использовать брокколи. Из такого овоща выходит масса, которую можно пожарить прямо на сковороде.

Идея приготовления полезной пиццы на сковороде опубликована на странице фудблогера Юлии Гончаровой (julia.g.space) в Instagram. Для начинки идеально подходит куриное филе.

Полезная пицца без теста на сковороде: из чего приготовить

Ингредиенты на 1 порцию:

  • брокколи – 140 г
  • яйца – 1 шт
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  • соль и специи (сушеный чеснок, паприка, смесь перцев)
  • кетчуп – 15 г
  • сыр – 50 г
  • помидоры – 40 г
  • куриное филе – 70 г

Способ приготовления:

Полезная пицца без теста на сковороде: из чего приготовить

1. Измельчить брокколи в блендере, добавить яйцо, специи и перемешать.

2. Разогреть сковороду на малом огне, немного смазать маслом.

Полезная пицца без теста на сковороде: из чего приготовить

3. Выложить тесто, распределить, готовить под крышкой около 5 минут.

Полезная пицца без теста на сковороде: из чего приготовить

4. Как только верх застыл, выключить огонь.

Полезная пицца без теста на сковороде: из чего приготовить

5. Смазать кетчупом, посыпать сыром, выложить начинку.

6. Вновь включить маленький огонь, накрыть крышкой, готовить еще 5-7 минут. Использовать только готовую начинку.

Полезная пицца без теста на сковороде: из чего приготовить

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