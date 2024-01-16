Любимая пицца может быть не только вкусной, но и даже полезной. Для этого вместо обычного дрожжевого теста можно использовать брокколи. Из такого овоща выходит масса, которую можно пожарить прямо на сковороде.

Идея приготовления полезной пиццы на сковороде опубликована на странице фудблогера Юлии Гончаровой (julia.g.space) в Instagram. Для начинки идеально подходит куриное филе.

Ингредиенты на 1 порцию:

брокколи – 140 г

яйца – 1 шт

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соль и специи (сушеный чеснок, паприка, смесь перцев)

кетчуп – 15 г

сыр – 50 г

помидоры – 40 г

куриное филе – 70 г

Способ приготовления:

1. Измельчить брокколи в блендере, добавить яйцо, специи и перемешать.

2. Разогреть сковороду на малом огне, немного смазать маслом.

3. Выложить тесто, распределить, готовить под крышкой около 5 минут.

4. Как только верх застыл, выключить огонь.

5. Смазать кетчупом, посыпать сыром, выложить начинку.

6. Вновь включить маленький огонь, накрыть крышкой, готовить еще 5-7 минут. Использовать только готовую начинку.

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