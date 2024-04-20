Полезная пицца без теста за считанные минуты: из чего сделать основу
Для домашней пиццы совсем не обязательно замешивать тесто. Значительно проще будет использовать обычный лаваш. Чтобы блюдо было еще и полезным – возьмите для начинки куриное мясо, а также откажитесь от разнообразных соусов.
Идея приготовления полезной и быстрой пиццы из лаваша опубликована на странице фудблогера Алекса Миля ( mil_alexx_fit ) в Instagram. Основание получается очень аппетитным и хрустящим.
Ингредиенты:
- лаваш – 130 г
- яйца – 2 шт.
- молоко – 130 г
- соль, перец
Ингредиенты для начинки:
- помидор – 50 г
- куриная грудка (копченая) – 70 г
- кукуруза – 35 г
- тертый сыр – 35 г
- острый перец и оливки (по желанию)
Способ приготовления:
1. Скручиваем лаваш в рулет и нарезаем на полоски.
2. Их равномерно разлагаем по дну сковородки – масла на сковородку лить не нужно.
3. Взбить яйца и молоко, добавив соль и перец.
4. Все залить в сковороду и поставить на небольшой огонь.
5. Сверху выложить начинку: тонкие кусочки копченой куриной грудки, помидор, консервированная кукуруза и тертый сыр.
6. Все накрыть крышкой и на небольшом огне готовить около 8-10 минут.
7. Если хотите идеальную корочку – поставьте в духовку при температуре 200 градусов на 5-7 минут, при режиме "гриль".
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