Для домашней пиццы совсем не обязательно замешивать тесто. Значительно проще будет использовать обычный лаваш. Чтобы блюдо было еще и полезным – возьмите для начинки куриное мясо, а также откажитесь от разнообразных соусов.

Идея приготовления полезной и быстрой пиццы из лаваша опубликована на странице фудблогера Алекса Миля ( mil_alexx_fit ) в Instagram. Основание получается очень аппетитным и хрустящим.

Ингредиенты:

лаваш – 130 г

яйца – 2 шт.

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молоко – 130 г

соль, перец

Ингредиенты для начинки:

помидор – 50 г

куриная грудка (копченая) – 70 г

кукуруза – 35 г

тертый сыр – 35 г

острый перец и оливки (по желанию)

Способ приготовления:

1. Скручиваем лаваш в рулет и нарезаем на полоски.

2. Их равномерно разлагаем по дну сковородки – масла на сковородку лить не нужно.

3. Взбить яйца и молоко, добавив соль и перец.

4. Все залить в сковороду и поставить на небольшой огонь.

5. Сверху выложить начинку: тонкие кусочки копченой куриной грудки, помидор, консервированная кукуруза и тертый сыр.

6. Все накрыть крышкой и на небольшом огне готовить около 8-10 минут.

7. Если хотите идеальную корочку – поставьте в духовку при температуре 200 градусов на 5-7 минут, при режиме "гриль".

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