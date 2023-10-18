Тыквенная каша – одно из самых полезных и сытных блюд, так как ее основа – тыква, рис, молоко. Для того, чтобы она была ароматной и вкусной, выбирайте сладкую тыкву.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусной, ароматной тыквенной каши с молоком.

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Ингредиенты:

тыква – 500 г

рис – 100 г

вода – 300 мл

молоко – 400-500 мл

сахар – 2 ст. л.

соль – щепотка

масло, мед – для подачи

Способ приготовления:

1. Тыкву почистите и натрите на терке.

2. В кастрюле отварите тыкву, рис, воду, сахар и соль. После закипания влейте молоко и варите на минимальном огне, время от времени помешивая. Варите около 25-30 минут.

Подавайте с медом и сливочным маслом!

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