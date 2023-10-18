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Полезная тыквенная каша с молоком: рассказываем, как вкусно приготовить
Тыквенная каша – одно из самых полезных и сытных блюд, так как ее основа – тыква, рис, молоко. Для того, чтобы она была ароматной и вкусной, выбирайте сладкую тыкву.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусной, ароматной тыквенной каши с молоком.
Ингредиенты:
- тыква – 500 г
- рис – 100 г
- вода – 300 мл
- молоко – 400-500 мл
- сахар – 2 ст. л.
- соль – щепотка
- масло, мед – для подачи
Способ приготовления:
1. Тыкву почистите и натрите на терке.
2. В кастрюле отварите тыкву, рис, воду, сахар и соль. После закипания влейте молоко и варите на минимальном огне, время от времени помешивая. Варите около 25-30 минут.
Подавайте с медом и сливочным маслом!
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