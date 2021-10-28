Полезная тыквенная запеканка для завтрака: рецептом поделился Владимир Ярославский

Запеканка – отличный вариант вкусного, полезного, сытного завтрака, который к тому же очень быстро и просто готовится. Чтобы разнообразить вкус, можно добавить ягоды, фрукты, орехи, а также – овощи, например, тыкву, свеклу, морковь.

Судья "МастерШеф", шеф-повар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом наилучшей осенней запеканки с тыквой, а также раскрыл секреты приготовления.

"Мой секрет – я смешиваю все ингредиенты и даю постоять так с пол часа – чтобы набухла манная крупа, а затем тщательно перебиваю блендером в однородную смесь, чтобы было как крем – тогда эта консистенция остается и в готовом изделии", – отметил кулинар.

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Ингредиенты:

домашний сыр – 350 г

сахар – 90 г

изюм – 100 г

манная крупа – 35 г

тыквенное пюре – 300 г

сливки 30% – 70 г

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 20 г

панировочные сухари – 50 г

Способ приготовления:

Нарежьте и отварите тыкву, но можно и запечь в духовке. Перебейте в блендере до состояния пюре. Смешайте сыр с сахаром, добавьте яйца, перемешайте, всыпьте манную крупу и добавьте тыквенное пюре и сливки, тщательно все еще раз перемешайте. Форму для запекания застелите пергаментом, смажьте сливочным масло и присыпьте панировочными сухарями, вылейте тесто. Отправьте в духовку на на 30 минут при 180 С.

Подавать запеканку лучше всего теплой, очень вкусно будет с джемом, сметаной.

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