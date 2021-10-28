Полезная тыквенная запеканка для завтрака: рецептом поделился Владимир Ярославский
Запеканка – отличный вариант вкусного, полезного, сытного завтрака, который к тому же очень быстро и просто готовится. Чтобы разнообразить вкус, можно добавить ягоды, фрукты, орехи, а также – овощи, например, тыкву, свеклу, морковь.
Судья "МастерШеф", шеф-повар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом наилучшей осенней запеканки с тыквой, а также раскрыл секреты приготовления.
"Мой секрет – я смешиваю все ингредиенты и даю постоять так с пол часа – чтобы набухла манная крупа, а затем тщательно перебиваю блендером в однородную смесь, чтобы было как крем – тогда эта консистенция остается и в готовом изделии", – отметил кулинар.
Ингредиенты:
домашний сыр – 350 г
сахар – 90 г
изюм – 100 г
манная крупа – 35 г
тыквенное пюре – 300 г
сливки 30% – 70 г
яйца – 2 шт.
сливочное масло – 20 г
панировочные сухари – 50 г
Способ приготовления:
Нарежьте и отварите тыкву, но можно и запечь в духовке. Перебейте в блендере до состояния пюре.
Смешайте сыр с сахаром, добавьте яйца, перемешайте, всыпьте манную крупу и добавьте тыквенное пюре и сливки, тщательно все еще раз перемешайте.
Форму для запекания застелите пергаментом, смажьте сливочным масло и присыпьте панировочными сухарями, вылейте тесто.
Отправьте в духовку на на 30 минут при 180 С.
Подавать запеканку лучше всего теплой, очень вкусно будет с джемом, сметаной.
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