Полезная, вкусная и бюджетная закуска из 2 ингредиентов: готовится в духовке

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Рецепт закуски

Если вы хотите очень быстро приготовить полезное и легкое блюдо для обеда и ужина, но не хотите, чтобы это был салат, можно просто запечь сезонные овощи со специями и сыром в духовке. 

Что приготовить на ужин

Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски – запеченные овощи с сыром Фета. 

Рецепт закуски
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Ингредиенты: 

  • сладкий перец 
  • помидоры 
  • сыр Фета
  • оливковое масло 
  • специи 
  • веточка розмарина 

Способ приготовления: 

1. Помойте овощи, порежьте перец произвольно. Помидоры можно пополам или оставить целыми. 

Приготовление блюда

2. Переложите в центр формы сыр, по бокам овощи, полейте маслом и присыпьте специями. 

Сколько запекать овощи

3. Запекайте в духовке при 200 С 20-30 минут. 

Готовая закуска

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