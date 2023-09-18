Если вы хотите очень быстро приготовить полезное и легкое блюдо для обеда и ужина, но не хотите, чтобы это был салат, можно просто запечь сезонные овощи со специями и сыром в духовке.

Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски – запеченные овощи с сыром Фета.

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Ингредиенты:

сладкий перец

помидоры

сыр Фета

оливковое масло

специи

веточка розмарина

Способ приготовления:

1. Помойте овощи, порежьте перец произвольно. Помидоры можно пополам или оставить целыми.

2. Переложите в центр формы сыр, по бокам овощи, полейте маслом и присыпьте специями.

3. Запекайте в духовке при 200 С 20-30 минут.

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