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Полезная, вкусная и бюджетная закуска из 2 ингредиентов: готовится в духовке
Если вы хотите очень быстро приготовить полезное и легкое блюдо для обеда и ужина, но не хотите, чтобы это был салат, можно просто запечь сезонные овощи со специями и сыром в духовке.
Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски – запеченные овощи с сыром Фета.
Ингредиенты:
- сладкий перец
- помидоры
- сыр Фета
- оливковое масло
- специи
- веточка розмарина
Способ приготовления:
1. Помойте овощи, порежьте перец произвольно. Помидоры можно пополам или оставить целыми.
2. Переложите в центр формы сыр, по бокам овощи, полейте маслом и присыпьте специями.
3. Запекайте в духовке при 200 С 20-30 минут.
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