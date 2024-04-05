Сельдь является очень ценной, вкусной и бюджетной рыбой, которую можно использовать для приготовления салатов, закусок, бутербродов. Еще из нее получится пряный форшмак.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной сельди с луком, специями, соком лимон и чили.

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Ингредиенты:

Сельдь – 1 шт.

Красный лук – 1/2 шт.

Зеленый лук – 2 ст. л.

Острый перец – 1 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Душистый – 2 горошины

Соль – щепотка

Семена кориандра – 1/2 ч. л.

Черный перец – 1/3 ч. л.

Оливковое масло – 100 мл

Сок лимона – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Селедку очистите от костей и кожи, нарежьте средним кубиком.

2. Добавьте все ингредиенты, сок лимона добавьте в конце, после масла, таким образом он не будет взаимодействовать с белком рыбы, а добавит кислинку маслу.

3. Хорошо перемешайте и уберите в холодильник в герметичной посуде, минимум на 4 часа, лучше оставить на сутки.

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