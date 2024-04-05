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Полезная закуска из сельди: есть можно каждый день
Сельдь является очень ценной, вкусной и бюджетной рыбой, которую можно использовать для приготовления салатов, закусок, бутербродов. Еще из нее получится пряный форшмак.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной сельди с луком, специями, соком лимон и чили.
Ингредиенты:
- Сельдь – 1 шт.
- Красный лук – 1/2 шт.
- Зеленый лук – 2 ст. л.
- Острый перец – 1 шт.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Душистый – 2 горошины
- Соль – щепотка
- Семена кориандра – 1/2 ч. л.
- Черный перец – 1/3 ч. л.
- Оливковое масло – 100 мл
- Сок лимона – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Селедку очистите от костей и кожи, нарежьте средним кубиком.
2. Добавьте все ингредиенты, сок лимона добавьте в конце, после масла, таким образом он не будет взаимодействовать с белком рыбы, а добавит кислинку маслу.
3. Хорошо перемешайте и уберите в холодильник в герметичной посуде, минимум на 4 часа, лучше оставить на сутки.
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