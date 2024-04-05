Полезная закуска из сельди: есть можно каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Сельдь является очень ценной, вкусной и бюджетной рыбой, которую можно использовать для приготовления салатов, закусок, бутербродов. Еще из нее получится пряный форшмак. 

Что приготовить из сельди

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной сельди с луком, специями, соком лимон и чили. 

Рецепт закуски из сельди
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Ингредиенты: 

  • Сельдь – 1 шт. 
  • Красный лук – 1/2 шт. 
  • Зеленый лук – 2 ст. л. 
  • Острый перец – 1 шт. 
  • Лавровый лист – 1 шт. 
  • Душистый – 2 горошины
  • Соль – щепотка
  • Семена кориандра – 1/2 ч. л. 
  • Черный перец – 1/3 ч. л.
  • Оливковое масло – 100 мл
  • Сок лимона – 1 ч. л. 

Способ приготовления: 

1. Селедку очистите от костей и кожи, нарежьте средним кубиком.

Сельдь для приготовления блюда

2. Добавьте все ингредиенты, сок лимона добавьте в конце, после масла, таким образом он не будет взаимодействовать с белком рыбы, а добавит кислинку маслу. 

Приготовление блюда

3. Хорошо перемешайте и уберите в холодильник в герметичной посуде, минимум на 4 часа, лучше оставить на сутки.

Готовая закуска

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