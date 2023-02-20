Полезная закуска из свеклы: что следует добавить для более яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Что приготовить из свеклы

Свекла является очень ценным и полезным овощем, который лучше всего есть в сыром и запеченном виде. Из него получаются очень легкие салаты, а еще можно делать намазки, супы.

Что приготовить из запеченной свеклы

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной, очень легкой и полезной закуски из свеклы, которая готовится очень быстро и просто.

Рецепт закуски
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Ингредиенты:

  • свекла (сырая) – 2-3 шт.
  • чеснок – 4-5 зуб.
  • прованские травы/орегано – 1-2 ч. л.
  • хлеб – несколько ломтиков
  • крем-сыр – 1-2 ст. л.
  • зелень – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Свеклу помойте и запеките в духовке в фольге при 180 С 45 минут.

Запеченная свекла

2. Почистите, порежьте слайсами свеклу, чеснок измельчите.

Ингредиенты для закуски

3. Хлеб смажьте крем-сыром, сверху выложите ломтики свеклы, присыпьте зеленью или прованскими травами и можно есть.

Готовая закуска

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