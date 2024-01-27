Если вы соблюдаете здоровое питание – отличным вариантом будет сочетать разнообразные полезные компоненты в одном блюде. Получится сытная запеканка, которая понравится и детям и взрослым. В ее основе много овощей. а также мясо.

Идея приготовления полезной запеканки опубликована на странице фудблогера Юлии Гончаровой (julia.g.space) в Instagram. Идеальным вариантом будет сделать блюдо на основе брокколи.

Ингредиенты:

филе куриное – 1 шт

яйца – 2 шт

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молоко – 50 мл

лук – 1/2 шт

свежая петрушка

брокколи

Способ приготовления:

1. Брокколи опустить в кипящую воду на 2 минуты.

2. Отдельно в блендере взбить куриное филе, яйца, лук, зелень и молоко.

3. Выложить в форму сначала на дно брокколи.

4. Сверху залить смесью из курицы.

5. Запекать 30 минут при температуре 180 градусов.

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