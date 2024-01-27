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Полезная запеканка без муки и специй для детей и взрослых: из чего приготовить
Если вы соблюдаете здоровое питание – отличным вариантом будет сочетать разнообразные полезные компоненты в одном блюде. Получится сытная запеканка, которая понравится и детям и взрослым. В ее основе много овощей. а также мясо.
Идея приготовления полезной запеканки опубликована на странице фудблогера Юлии Гончаровой (julia.g.space) в Instagram. Идеальным вариантом будет сделать блюдо на основе брокколи.
Ингредиенты:
- филе куриное – 1 шт
- яйца – 2 шт
- молоко – 50 мл
- лук – 1/2 шт
- свежая петрушка
- брокколи
Способ приготовления:
1. Брокколи опустить в кипящую воду на 2 минуты.
2. Отдельно в блендере взбить куриное филе, яйца, лук, зелень и молоко.
3. Выложить в форму сначала на дно брокколи.
4. Сверху залить смесью из курицы.
5. Запекать 30 минут при температуре 180 градусов.
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