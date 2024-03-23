Если вы просто не можете пить чай или кофе без вкусностей – приготовьте такое печенье. В его основе только полезные компоненты и нет сахара. Употребление таких сладостей точно не отразится на вашей фигуре.

Идея приготовления полезного домашнего печенья без сахара опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Понадобится всего 5 компонентов.

Ингредиенты:

банан – 2 шт.

кунжут – 120 г

мука – 1 ст.л (можно использовать рисовую)

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шоколад без сахара – плитка (90-100 г)

фисташки – горстка

Способ приготовления:

1. Кунжут предварительно обжарить на сухой сковороде.

2. Бананы выложить в глубокую тарелку и растереть вилкой.

3. Добавить жареный кунжут и муку, перемешать.

4. Выложить на пергамент и внутри ложкой сделать углубление.

5. Выпекать в разогретой духовке при температуре 170 градусов 20 минут.

6. Достать и, пока печенье еще горячее, пальцем прижать ямку внутри, потому что она могла подняться пока выпекалась.

7. Оставить остыть.

8. Шоколад растопить на водяной бане.

9. Внутрь печенья выложить шоколад и посыпать измельченными фисташками или семенами, или клюквой.

10. Можно есть сразу или после охлаждения.

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