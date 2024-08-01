Из кабачка можно приготовить очень много вкусных и легких блюд, например – оладьи, икру, а также супы. Еще кабачки можно вкусно консервировать на зиму.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной пасты с помидорами, специями и сыром.

Ингредиенты:

1 кабачок

черри

соль, паприка

сметана

куриное филе

сыр зернистый

Способ приготовления:

1. На сковороде обжарьте куриное филе, залейте барбекю соусом.

2. Кабачок нарежьте слайсами, добавьте к курице, залейте сметаной и добавьте помидоры черри. Тушите до готовности!

Подавайте с сыром, но можно и без!

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