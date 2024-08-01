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Полезно и вкусно: паста из кабачков, с сыром и помидорами для ужина
Из кабачка можно приготовить очень много вкусных и легких блюд, например – оладьи, икру, а также супы. Еще кабачки можно вкусно консервировать на зиму.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной пасты с помидорами, специями и сыром.
Ингредиенты:
- 1 кабачок
- черри
- соль, паприка
- сметана
- куриное филе
- сыр зернистый
Способ приготовления:
1. На сковороде обжарьте куриное филе, залейте барбекю соусом.
2. Кабачок нарежьте слайсами, добавьте к курице, залейте сметаной и добавьте помидоры черри. Тушите до готовности!
Подавайте с сыром, но можно и без!
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