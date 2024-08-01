Полезно и вкусно: паста из кабачков, с сыром и помидорами для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Полезно и вкусно: паста из кабачков, с сыром и помидорами для ужина

Из кабачка можно приготовить очень много вкусных и легких блюд, например – оладьи, икру, а также супы. Еще кабачки можно вкусно консервировать на зиму. 

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Что приготовить из кабачка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной пасты с помидорами, специями и сыром. 

Рецепт пасты

Ингредиенты: 

  • 1 кабачок
  • черри
  • соль, паприка
  • сметана
  • куриное филе
  • сыр зернистый

Способ приготовления: 

1. На сковороде обжарьте куриное филе, залейте барбекю соусом.

Куриное филе

2. Кабачок нарежьте слайсами, добавьте к курице, залейте сметаной и добавьте помидоры черри. Тушите до готовности!

Приготовление блюда

Подавайте с сыром, но можно и без!

Готовая паста

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