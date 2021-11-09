Полезно ли растительное молоко и можно ли его пить детям: Светлана Фус дала ответ
Растительное молоко – прекрасная альтернатива для тех у кого непереносимость лактозы или аллергия на казеин, а также повышен уровень холестерина в организме. Среди всех видов есть три самых популярных, которые по вкусу понравятся всем, это – овсяное, миндальное и соевое.
Безусловно при выборе этого продукта каждый должен ориентироваться на качество, натуральность, вкус и конечно же, безопасность продукта.
Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, полезно ли растительное молоко и из чего оно состоит, а также объяснила – можно ли его пить детям.
"Растительное молоко – это напиток, основой которого является выжимка из семян, орехов, также туда добавляется вода", – заявила Фус.
Все ли виды молока полезны?
"У всех напитки (видах молока) будет разное количество витаминов. Например, если сравнить соевое и арахисовое, то в арахисовом больше витамина Е", – рассказала диетолог.
А что общего с молоком у этих растительных напитков?
"Цвет и жидкая консистенция " – отметила диетолог.
Кому можно пить такое молоко?
"Оно отлично подходит для людей с аллергией на белок коровьего молока, а также для людей с непереносимостью лактозы", – объяснила Фус.
Есть молоко, которое не стоит давать детям?
"Это рисовое молоко. Его не рекомендуется давать детям до 4-5 лет из-за возможного содержание мышьяка в рисовых отрубях, которые используют для приготовления продукта", – рассказала Светлана Фус
Популярные виды растительного молока и их полезные свойства:
1. Овсяное
В нем есть бета-глюканы, влияющие положительно на иммунитет. Кроме того, в растительное молоко промышленного производства часто добавляют кальций и витамины А и Д.
2. Соевое
В нем больше растительного белка. Этим оно близко к коровьему молоку. На его основе производят также соевые сливки и йогурт.
"Ищите соевое молоко без дополнительного жира и добавленного сахара", – посоветовала специалист.
3. Кокосовое молоко
Оно более жирное и калорийное по всем видам растительного молока.
"Такие напитки могут присутствовать в нашем питании, но важно понимать, что они не заменят полезных свойств молочных продуктов, в небольших количествах должны быть в здоровом питании каждый день", – рассказала диетолог.
Как правильно сделать растительное молоко дома и как правильно хранить?
Достаточно выбрать хорошие продукты и правильный рецепт.
"Его чаще всего используют для выпечки, добавляют в кофе, а также в салатные заправки и даже, когда тушат овощей", – подытожила эксперт.
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