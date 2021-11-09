Полезно ли растительное молоко и можно ли его пить детям: Светлана Фус дала ответ

Растительное молоко – прекрасная альтернатива для тех у кого непереносимость лактозы или аллергия на казеин, а также повышен уровень холестерина в организме. Среди всех видов есть три самых популярных, которые по вкусу понравятся всем, это – овсяное, миндальное и соевое.

Безусловно при выборе этого продукта каждый должен ориентироваться на качество, натуральность, вкус и конечно же, безопасность продукта.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, полезно ли растительное молоко и из чего оно состоит, а также объяснила – можно ли его пить детям.

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"Растительное молоко – это напиток, основой которого является выжимка из семян, орехов, также туда добавляется вода", – заявила Фус.

Все ли виды молока полезны?

"У всех напитки (видах молока) будет разное количество витаминов. Например, если сравнить соевое и арахисовое, то в арахисовом больше витамина Е", – рассказала диетолог.

А что общего с молоком у этих растительных напитков?

"Цвет и жидкая консистенция " – отметила диетолог.

Кому можно пить такое молоко?

"Оно отлично подходит для людей с аллергией на белок коровьего молока, а также для людей с непереносимостью лактозы", – объяснила Фус.

Есть молоко, которое не стоит давать детям?

"Это рисовое молоко. Его не рекомендуется давать детям до 4-5 лет из-за возможного содержание мышьяка в рисовых отрубях, которые используют для приготовления продукта", – рассказала Светлана Фус

Популярные виды растительного молока и их полезные свойства:

1. Овсяное

В нем есть бета-глюканы, влияющие положительно на иммунитет. Кроме того, в растительное молоко промышленного производства часто добавляют кальций и витамины А и Д.

2. Соевое

В нем больше растительного белка. Этим оно близко к коровьему молоку. На его основе производят также соевые сливки и йогурт.

"Ищите соевое молоко без дополнительного жира и добавленного сахара", – посоветовала специалист.

3. Кокосовое молоко

Оно более жирное и калорийное по всем видам растительного молока.

"Такие напитки могут присутствовать в нашем питании, но важно понимать, что они не заменят полезных свойств молочных продуктов, в небольших количествах должны быть в здоровом питании каждый день", – рассказала диетолог.

Как правильно сделать растительное молоко дома и как правильно хранить?

Достаточно выбрать хорошие продукты и правильный рецепт.

"Его чаще всего используют для выпечки, добавляют в кофе, а также в салатные заправки и даже, когда тушат овощей", – подытожила эксперт.

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