Дети всегда любят пить чай с чем-нибудь сладким: вафли, конфеты, торты. Но регулярное употребление такой пищи – это не слишком полезно. Поэтому можно сделать питательное печенье, в котором не будет сахара, а также муки.

Идея приготовления полезного печенья для детей без сахара и муки опубликована на странице фудблогера mami.davii в Instagram. Вам понадобится всего 3 ингредиента для такого десерта.

Ингредиенты:

банан спелый – 1 шт.

овсянка быстрого приготовления – 8 ст.л.

арахисовая паста – 1 стакан

Способ приготовления:

1. Банан разомкнуть.

2. Добавить овсянку.

3. Арахисовую пасту хорошо разомкнуть вилкой.

4. Дать настояться 10-15 минут.

5. Выпекать 20-25 минут при температуре 170 градусов.

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