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Полезное банановое печенье для детей: в составе нет муки и сахара
Дети всегда любят пить чай с чем-нибудь сладким: вафли, конфеты, торты. Но регулярное употребление такой пищи – это не слишком полезно. Поэтому можно сделать питательное печенье, в котором не будет сахара, а также муки.
Идея приготовления полезного печенья для детей без сахара и муки опубликована на странице фудблогера mami.davii в Instagram. Вам понадобится всего 3 ингредиента для такого десерта.
Ингредиенты:
- банан спелый – 1 шт.
- овсянка быстрого приготовления – 8 ст.л.
- арахисовая паста – 1 стакан
Способ приготовления:
1. Банан разомкнуть.
2. Добавить овсянку.
3. Арахисовую пасту хорошо разомкнуть вилкой.
4. Дать настояться 10-15 минут.
5. Выпекать 20-25 минут при температуре 170 градусов.
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