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Полезное домашнее печенье без муки, сахара, молока и яиц: готовится 15 минут
Домашнее печенье можно готовить из сухофруктов, из теста и без, заменив его например, бананом, овсяными хлопьями. А вместо сахара просто добавьте мед.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного печенья из бананов, граннолы и без сахара.
Ингредиенты:
- 2 переспевших банана
- 1 стакан граннолы с наполнением
- 1 ст.л. тростникового сахара или меда
- по желанию 1/4 ч.л. корицы
Способ приготовления:
1. Разомните бананы, добавьте граннолу, сахар, корицу, перемешайте.
2. Руками сформируйте печенье, выложите на пергамент.
3. Выпекайте 15 минут при 180 С.
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