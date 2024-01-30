Домашнее печенье можно готовить из сухофруктов, из теста и без, заменив его например, бананом, овсяными хлопьями. А вместо сахара просто добавьте мед.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного печенья из бананов, граннолы и без сахара.

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Ингредиенты:

2 переспевших банана

1 стакан граннолы с наполнением

1 ст.л. тростникового сахара или меда

по желанию 1/4 ч.л. корицы

Способ приготовления:

1. Разомните бананы, добавьте граннолу, сахар, корицу, перемешайте.

2. Руками сформируйте печенье, выложите на пергамент.

3. Выпекайте 15 минут при 180 С.

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