Полезное домашнее печенье без муки, сахара, молока и яиц: готовится 15 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Рецепт печенья

Домашнее печенье можно готовить из сухофруктов, из теста и без, заменив его например, бананом, овсяными хлопьями. А вместо сахара просто добавьте мед. 

Полезное домашнее печенье

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного печенья из бананов, граннолы и без сахара. 

Рецепт печенья
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Ингредиенты: 

  • 2 переспевших банана
  • 1 стакан граннолы с наполнением
  • 1 ст.л. тростникового сахара или меда
  • по желанию 1/4 ч.л. корицы

Способ приготовления:

1. Разомните бананы, добавьте граннолу, сахар, корицу, перемешайте.

Основа для печенья

2. Руками сформируйте печенье, выложите на пергамент.

Сколько выпекать печенье

3. Выпекайте 15 минут при 180 С.

Готовое печенье

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