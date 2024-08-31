Домашнее печенье может быть не только вкусным, но и полезным. Для этого нужно сделать простое тесто на основе кураги и сыра. Муки понадобится совсем чуть-чуть для того, чтобы масса скрепилась.

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Идея приготовления полезного печенья с курагой опубликована на странице фудблогера Елены с ником prukorm.tarilochku в Instagram. Выпекаются изделия очень быстро.

Ингредиенты:

масло гхи – 75 г (или обычное масло комнатной температуры)

кисломолочный творог – 100 г

курага – 50 г

апельсин – 1 шт. (тедра)

мука – 120 г

формочки для печенья

Способ приготовления

1. Курагу залить кипятком на 15 минут.

2. Слить воду.

3. Масло, творог, курагу и цедру из апельсина взбить блендером.

4. Добавить просеянную муку и замесить тесто.

5. Обернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на час.

6. Раскатать тесто средним по толщине слоем.

7. Формочками вырезать печенье и положить пергамент.

8. Выпекать при температуре 180 градусов 10-12 минут.

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