Полезное домашнее печенье с курагой к чаю: готовится элементарно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Полезное домашнее печенье с курагой к чаю: готовится элементарно

Домашнее печенье может быть не только вкусным, но и полезным. Для этого нужно сделать простое тесто на основе кураги и сыра. Муки понадобится совсем чуть-чуть для того, чтобы масса скрепилась.

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Идея приготовления полезного печенья с курагой опубликована на странице фудблогера Елены с ником prukorm.tarilochku в Instagram. Выпекаются изделия очень быстро.

Полезное домашнее печенье с курагой к чаю: готовится элементарно

Ингредиенты:

  • масло гхи – 75 г (или обычное масло комнатной температуры)
  • кисломолочный творог – 100 г
  • курага – 50 г
  • апельсин – 1 шт. (тедра)
  • мука – 120 г
  • формочки для печенья

Способ приготовления

Полезное домашнее печенье с курагой к чаю: готовится элементарно

1. Курагу залить кипятком на 15 минут.

2. Слить воду.

3. Масло, творог, курагу и цедру из апельсина взбить блендером.

Полезное домашнее печенье с курагой к чаю: готовится элементарно

4. Добавить просеянную муку и замесить тесто.

5. Обернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на час.

Полезное домашнее печенье с курагой к чаю: готовится элементарно

6. Раскатать тесто средним по толщине слоем.

Полезное домашнее печенье с курагой к чаю: готовится элементарно

7. Формочками вырезать печенье и положить пергамент.

8. Выпекать при температуре 180 градусов 10-12 минут.

Полезное домашнее печенье с курагой к чаю: готовится элементарно

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