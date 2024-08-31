Полезное домашнее печенье с курагой к чаю: готовится элементарно
Домашнее печенье может быть не только вкусным, но и полезным. Для этого нужно сделать простое тесто на основе кураги и сыра. Муки понадобится совсем чуть-чуть для того, чтобы масса скрепилась.
Идея приготовления полезного печенья с курагой опубликована на странице фудблогера Елены с ником prukorm.tarilochku в Instagram. Выпекаются изделия очень быстро.
Ингредиенты:
- масло гхи – 75 г (или обычное масло комнатной температуры)
- кисломолочный творог – 100 г
- курага – 50 г
- апельсин – 1 шт. (тедра)
- мука – 120 г
- формочки для печенья
Способ приготовления
1. Курагу залить кипятком на 15 минут.
2. Слить воду.
3. Масло, творог, курагу и цедру из апельсина взбить блендером.
4. Добавить просеянную муку и замесить тесто.
5. Обернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на час.
6. Раскатать тесто средним по толщине слоем.
7. Формочками вырезать печенье и положить пергамент.
8. Выпекать при температуре 180 градусов 10-12 минут.
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