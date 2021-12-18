Полезное и нереально вкусное гуакамоле: секретами идеального блюда поделился шеф-повар

Гуакамоле – популярное блюдо, которое можно сделать из авокадо. Готовится оно очень просто, но только один нюанс может испортить продукт. Ведь вкус гуакамоле на прямую зависит от того, из какого авокадо сделан деликатес.

Какое авокадо выбрать для идеального гуакамоле и с чем сочетать рассказал украинский шеф-повар Валерий Пономарь на своей странице в Instagram.

По словам эксперта, качественное авокадо легко отделяется от кожицы и его можно без лишних усилий раздавить вилкой.

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Ингредиенты для гуакамоле:

авокадо – 120 г

помидор – 60 г

красный лук – 40 г

кинза – маленький пучок (по вкусу можно заменить петрушкой)

лимонный сок – 1 ч.л

черный молотый перец

острый перец – 1/3 ч.л.

соль по желанию

Способ приготовления:

1. Авокадо разрезать, отделить от кожуры, размять вилкой.

2. Сбрызнуть лимонным соком.

3. Лук и помидор измельчить и добавить в авокадо.

4. Измельчить зелень.

5. Острый перец почистить от косточек и мелко порезать.

6. Добавить специи, все перемешать.

7. Подавать в качестве намазки на хлеб.

Лайфхаком, который поможет хранить авокадо свежим, долго поделилась медийная диетология Мирослава Ульянина на своей странице в Facebook.

Если приобрести в магазине жесткое авокадо, с ним можно сделать одно из этих действий на выбор:

Завернуть в фольгу и уложить в темное нехолодное место. Поместить в бумажный крафтовый пакет и завернуть так, чтобы не было доступа воздуха и тоже отправить в темное нехолодное место. Положить вместе с яблоками или бананами и выполнить 2 пункт.

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