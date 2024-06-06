Гораздо бюджетнее и полезнее будет сделать вкусное мороженое в домашних условиях. Для этого вам понадобится всего 3 простых ингредиента. К тому же, все они натуральные и безопасные.

Идея приготовления вкусного домашнего мороженого из трех ингредиентов опубликована на странице фудблогерА Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Для летнего зноя именно то, что нужно.

Ингредиенты:

мягкая часть манго – 400 г

мед – 2 ст.л.

йогурт без ароматизаторов и вкусовых добавок (типа греческого) – 200 г

Способ приготовления:

1. Манго вместе с медом сбить погружным блендером. Можно оставить небольшие кусочки манго.

2. Добавить в манго йогурт и перемешать.

3. Переложить массу в контейнер с крышкой.

4. Поставить в морозилку до полного застывания. Это займет часов 6-8.

5. Первые 3 часа через каждые 30 минут нужно мороженое доставать и перемешивать венчиком. Это важно для предотвращения образования крупных хрусталиков льда.

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