Мороженое очень любят дети, поэтому его лучше всего готовить в домашних условиях из безопасных продуктов. Вы с легкостью сможете приготовить его из ягод, молока, сливок, сгущенного молока.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого и главное – его не нужно готовить, достаточно купить вкусный йогурт.

Ингредиенты:

Йогурт или сырок в стаканчиках

Деревянные палочки для мороженого

Способ приготовления:

1. На пленке сделайте надрезы и поместите палочки в йогурт.

2. Поставьте йогурт в морозильную камеру до полного замерзания.

Перед подачей подержите в руках 3 минуты!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: