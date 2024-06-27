Полезное мороженое из одного ингредиента, которое не нужно готовить: есть можно детям

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт мороженого

Мороженое очень любят дети, поэтому его лучше всего готовить в домашних условиях из безопасных продуктов. Вы с легкостью сможете приготовить его из ягод, молока, сливок, сгущенного молока. 

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Домашнее мороженое

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого и главное – его не нужно готовить, достаточно купить вкусный йогурт. 

Рецепт мороженого

Ингредиенты: 

  • Йогурт или сырок в стаканчиках 
  • Деревянные палочки для мороженого

Способ приготовления:

1. На пленке сделайте надрезы и поместите палочки в йогурт.

Йогурт для приготовления мороженого

2. Поставьте йогурт в морозильную камеру до полного замерзания.

Как правильно приготовить мороженое из йогурта

Перед подачей подержите в руках 3 минуты!

Готовое мороженое из йогурта

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