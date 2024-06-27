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Полезное мороженое из одного ингредиента, которое не нужно готовить: есть можно детям
Мороженое очень любят дети, поэтому его лучше всего готовить в домашних условиях из безопасных продуктов. Вы с легкостью сможете приготовить его из ягод, молока, сливок, сгущенного молока.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого и главное – его не нужно готовить, достаточно купить вкусный йогурт.
Ингредиенты:
- Йогурт или сырок в стаканчиках
- Деревянные палочки для мороженого
Способ приготовления:
1. На пленке сделайте надрезы и поместите палочки в йогурт.
2. Поставьте йогурт в морозильную камеру до полного замерзания.
Перед подачей подержите в руках 3 минуты!
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