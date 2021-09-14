Полезное овсяное печенье, от которого вы не наберете вес – рецепт от диетолога
Есть печенье, сладости, конфеты и булочки и самое главное – не набирать вес – мечта каждой женщины. Но, часто мы все от этого отказывается, выбирая категоричный вариант – не есть их вообще или же заменять фруктами, пастилой, зефиром, мармеладом.
Но ведь можно не отказываться от любимого печенья, а просто приготовить его совершенно по-новому. Диетолог Альбина Комисарова поделилась в Instagram рецептом полезного и некалорийного овсяного печенья, которое готовится за 15 минут.
Ингредиенты:
овсяные хлопья долгой варки – 100 г
спелые бананы – 2 шт.
растительное масло – 1 ст. л.
мука цельнозерновая – 2 ст. л.
курага – 5-7 шт.
тыквенные семечки – 1 ст. л.
корица – 1/2 ч. л.
мед – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Все ингредиенты смешать в миске, придать желаемую форму печеньям и выложить на пергамент.
Вы можете добавлять любые сухофрукты, ягоды, орехи и семечки на свой вкус.
Если вдруг масса будет сухой – можно добавить воду или немного молока, можно растительного.
Отправьте готовое печенье в духовку на 15-20 минут при 180 С.
Эксперт отметила, что есть такое печенье можно по 2-3 в день.
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