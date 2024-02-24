Полезное печенье, которое вы не купите в магазине: из чего приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Полезное печенье, которое вы не купите в магазине: из чего приготовить

Такое печенье точно не навредит фигуре, поэтому его можно есть даже ночью. Все потому, что в составе десерта нет ни муки, ни сахара. в составе только полезные и натуральные компоненты.

Идея приготовления домашнего полезного печенья в микроволновке опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником dora_school в Instagram. Яиц добавлять не нужно.

Полезное печенье, которое вы не купите в магазине: из чего приготовить

Ингредиенты:

  • 16 г тахини (или любой ореховой пасты)
  • 55 г овса
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  • 25 г веганского йогурта
  • 20 мл растительного молока
  • 17 г сиропа агавы

Способ приготовления:

Полезное печенье, которое вы не купите в магазине: из чего приготовить

1. Смешайте овес с йогуртом.

Полезное печенье, которое вы не купите в магазине: из чего приготовить

2. Добавьте тахини, молоко и сироп.

3. Уложите на тарелку.

Полезное печенье, которое вы не купите в магазине: из чего приготовить

4. Сформируйте печенье.

5. Поставьте в микроволновку на 1/2 минуты (постепенно), пока печенье не приготовится.

Полезное печенье, которое вы не купите в магазине: из чего приготовить

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