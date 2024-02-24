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Полезное печенье, которое вы не купите в магазине: из чего приготовить
Такое печенье точно не навредит фигуре, поэтому его можно есть даже ночью. Все потому, что в составе десерта нет ни муки, ни сахара. в составе только полезные и натуральные компоненты.
Идея приготовления домашнего полезного печенья в микроволновке опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником dora_school в Instagram. Яиц добавлять не нужно.
Ингредиенты:
- 16 г тахини (или любой ореховой пасты)
- 55 г овса
- 25 г веганского йогурта
- 20 мл растительного молока
- 17 г сиропа агавы
Способ приготовления:
1. Смешайте овес с йогуртом.
2. Добавьте тахини, молоко и сироп.
3. Уложите на тарелку.
4. Сформируйте печенье.
5. Поставьте в микроволновку на 1/2 минуты (постепенно), пока печенье не приготовится.
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