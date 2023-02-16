Полезное пирожное "Картошка" за 10 минут: без сахара, печенья и выпечки

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
Полезное пирожное 'Картошка' за 10 минут: без сахара, печенья и выпечки

Любимое пирожное "Картошка" готовят преимущественно из печенья или бисквита с добавлением сгущенки. Но существует более полезная альтернатива: можно взять за основу бананы, хлебцы, а вместо сахара – мед. Выходит не менее вкусно.

Нутрициолог и тренер Татьяна с ником taniikf на своей странице в TikTok поделилась рецептом полезного пирожного "Картошка" из бананов и хлебцев.

Рецепт пирожного ''Картошка''

Ингредиенты:

  • хлебцы
  • бананы
  • какао

Способ приготовления:

1. Хлебцы измельчить в блендере до состояния крошки.

Видео дня
Пирожное ''Картошка'' из бананов и хлебцев

2. Получившуюся крошку размять вместе с бананами до однородной массы.

3. Из полученной массы сформировать шарики.

Пирожное ''Картошка'' без сливочного масла и сгущенки

4. Обвалять каждый шарик в какао. Дополнительно можно обвалять еще в ореховой крошке.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты