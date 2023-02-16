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Полезное пирожное "Картошка" за 10 минут: без сахара, печенья и выпечки
Любимое пирожное "Картошка" готовят преимущественно из печенья или бисквита с добавлением сгущенки. Но существует более полезная альтернатива: можно взять за основу бананы, хлебцы, а вместо сахара – мед. Выходит не менее вкусно.
Нутрициолог и тренер Татьяна с ником taniikf на своей странице в TikTok поделилась рецептом полезного пирожного "Картошка" из бананов и хлебцев.
Ингредиенты:
- хлебцы
- бананы
- какао
Способ приготовления:
1. Хлебцы измельчить в блендере до состояния крошки.
2. Получившуюся крошку размять вместе с бананами до однородной массы.
3. Из полученной массы сформировать шарики.
4. Обвалять каждый шарик в какао. Дополнительно можно обвалять еще в ореховой крошке.
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