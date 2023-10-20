Полезное рагу из сезонных овощей: рецепт блюда за 50 грн

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Полезное рагу из сезонных овощей: рецепт блюда за 50 грн

Рагу – идеальное блюдо, как для обеда, так и ужина. Для приготовления можно использовать любые овощи, а также добавлять любое мясо, специи, томатный соус. 

Из чего приготовить вкусное рагу

Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом овощного рагу с томатной пастой, чесноком и зеленью.

Рецепт рагу
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Ингредиенты:

  • Кабачок – 2 шт.
  • Картофель – 2 больших шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Баклажан – 1 шт.
  • Перец сладкий – 1 шт.
  • Лук синий – 1 шт.
  • Спаржевая фасоль – 150 гр
  • Зеленый лук – 3-4 ветки
  • Базилик – 2 веточки
  • Соль
  • Томатный соус – 4 ст. л
  • Приправа к картофелю – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Все, кроме фасоли порежьте кубиками и жарьте на масле лук с морковью 5 минут на среднем огне. Добавьте картофель и сверху 1 ст. л. приправы и жарьте 7 минут. Добавьте кабачки и тушите 20 минут под крышкой, после добавьте баклажаны. Налейте стакан воды и томатный соус, тушите 10 минут.

Приготовление рагу

2. Добавьте перец, спаржевую фасоль, базилик и зеленый лук, соль и еще одну ложку приправы. Тушите еще 10-15 минут.

Готовое рагу

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