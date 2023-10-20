Полезное рагу из сезонных овощей: рецепт блюда за 50 грн
Рагу – идеальное блюдо, как для обеда, так и ужина. Для приготовления можно использовать любые овощи, а также добавлять любое мясо, специи, томатный соус.
Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом овощного рагу с томатной пастой, чесноком и зеленью.
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Ингредиенты:
- Кабачок – 2 шт.
- Картофель – 2 больших шт.
- Морковь – 1 шт.
- Баклажан – 1 шт.
- Перец сладкий – 1 шт.
- Лук синий – 1 шт.
- Спаржевая фасоль – 150 гр
- Зеленый лук – 3-4 ветки
- Базилик – 2 веточки
- Соль
- Томатный соус – 4 ст. л
- Приправа к картофелю – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Все, кроме фасоли порежьте кубиками и жарьте на масле лук с морковью 5 минут на среднем огне. Добавьте картофель и сверху 1 ст. л. приправы и жарьте 7 минут. Добавьте кабачки и тушите 20 минут под крышкой, после добавьте баклажаны. Налейте стакан воды и томатный соус, тушите 10 минут.
2. Добавьте перец, спаржевую фасоль, базилик и зеленый лук, соль и еще одну ложку приправы. Тушите еще 10-15 минут.
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