Полезные батончики из сухофруктов для детей: можно брать в школу на перекус

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Полезные батончики из сухофруктов для детей: можно брать в школу на перекус

Прекрасной альтернативой разнообразным магазинным сладостям могут стать домашние батончики из сухофруктов. В составе нет белого сахара – все натуральные компоненты. Детям будет очень удобно брать такую еду с собой на перекус.

Идея приготовления полезных батончиков из сухофруктов опубликована на странице фудблогерки Роксоланы Герасимов ( roksolana.harasymiv ) в Instagram. В составе всего 4 компонента.

Полезные батончики из сухофруктов для детей: можно брать в школу на перекус

Ингредиенты:

  • 100 г сухофруктов (курага и финики)
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  • 50 г орешков (грецкие)
  • 2 ст.л. кокосовой стружки

Способ приготовления:

Полезные батончики из сухофруктов для детей: можно брать в школу на перекус

1. Сухофрукты замочить в кипятке на 10 минут.

2. Сухофрукты и орешки взбить в чаше блендера до вязкой массы.

Полезные батончики из сухофруктов для детей: можно брать в школу на перекус

3. Добавить кокосовую стружку и хорошо перемешать.

4. С помощью пергамента и скалки сформировать квадрат толщиной 1 см.

Полезные батончики из сухофруктов для детей: можно брать в школу на перекус

5. Разрезать.

6. Выпекать в разогретой духовке при температуре 80 градусов 20 минут.

Полезные батончики из сухофруктов для детей: можно брать в школу на перекус

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