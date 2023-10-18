Полезные батончики из сухофруктов для детей: можно брать в школу на перекус
Прекрасной альтернативой разнообразным магазинным сладостям могут стать домашние батончики из сухофруктов. В составе нет белого сахара – все натуральные компоненты. Детям будет очень удобно брать такую еду с собой на перекус.
Идея приготовления полезных батончиков из сухофруктов опубликована на странице фудблогерки Роксоланы Герасимов ( roksolana.harasymiv ) в Instagram. В составе всего 4 компонента.
Ингредиенты:
- 100 г сухофруктов (курага и финики)
- 50 г орешков (грецкие)
- 2 ст.л. кокосовой стружки
Способ приготовления:
1. Сухофрукты замочить в кипятке на 10 минут.
2. Сухофрукты и орешки взбить в чаше блендера до вязкой массы.
3. Добавить кокосовую стружку и хорошо перемешать.
4. С помощью пергамента и скалки сформировать квадрат толщиной 1 см.
5. Разрезать.
6. Выпекать в разогретой духовке при температуре 80 градусов 20 минут.
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