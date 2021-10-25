Лана Форэ поделилась рецептом полезного перекуса, который нужно приготовить всем: брускетты с тыквой и помидорами

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
278
Как приготовить вкусные брускетты

Если вы часто испытываете чувство голода между завтраком и обедом, в таком случаи эксперты советуют делать полезные перекусы, например, это могут быть овощи, фрукты, сэндвичи.

Эксперт по правильному питанию Лана Форэ поделилась на своем сайте рецептом полезного перекуса – брускетты с тыквой и помидорами, который понравится всем.

Вкусный перекус

Ингредиенты:

  • тыква – 300 г

  • хлеб – 8 кусков

  • помидоры – 2-3 шт.

  • лук – 1/2 шт.

Видео дня

  • пармезан – 30 г

  • оливковое масло – 2 ст. л.

  • бальзамический уксус – по вкусу

  • зелень базилика – 30 г

  • розмарин –1 веточка

  • чеснок – 1 зуб.

  • молотый черный перец – по вкусу

  • тыквенные семечки – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Натрите хорошо хлеб чесноком и слегка смажьте оливковым маслом, переложите на противень и отправьте в духовку на пару минут, чтобы он поджарился.

  2. Смешайте бальзамический уксус с солью и оливковым масло.

  3. Порежьте помидоры, полейте оливковым маслом, добавьте соль, уксус и отставьте пропитаться. Можно еще добавить лук и базилик.

  4. Тыкву порежьте кусочками, переложите в разогретую сковороду с маслом, добавьте розмарин, перемещайте и тушите до готовности.

  5. Готовую тыкву полейте бальзамическим уксусом и присыпьте солью.

  6. На хлеб выложите помидоры и тыкву, сверху поперчите и присыпьте пармезаном или тыквенными семечками.

Лучше всего их есть горячими.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты