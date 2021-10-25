Лана Форэ поделилась рецептом полезного перекуса, который нужно приготовить всем: брускетты с тыквой и помидорами
Если вы часто испытываете чувство голода между завтраком и обедом, в таком случаи эксперты советуют делать полезные перекусы, например, это могут быть овощи, фрукты, сэндвичи.
Эксперт по правильному питанию Лана Форэ поделилась на своем сайте рецептом полезного перекуса – брускетты с тыквой и помидорами, который понравится всем.
Ингредиенты:
тыква – 300 г
хлеб – 8 кусков
помидоры – 2-3 шт.
лук – 1/2 шт.
пармезан – 30 г
оливковое масло – 2 ст. л.
бальзамический уксус – по вкусу
зелень базилика – 30 г
розмарин –1 веточка
чеснок – 1 зуб.
молотый черный перец – по вкусу
тыквенные семечки – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Натрите хорошо хлеб чесноком и слегка смажьте оливковым маслом, переложите на противень и отправьте в духовку на пару минут, чтобы он поджарился.
Смешайте бальзамический уксус с солью и оливковым масло.
Порежьте помидоры, полейте оливковым маслом, добавьте соль, уксус и отставьте пропитаться. Можно еще добавить лук и базилик.
Тыкву порежьте кусочками, переложите в разогретую сковороду с маслом, добавьте розмарин, перемещайте и тушите до готовности.
Готовую тыкву полейте бальзамическим уксусом и присыпьте солью.
На хлеб выложите помидоры и тыкву, сверху поперчите и присыпьте пармезаном или тыквенными семечками.
Лучше всего их есть горячими.
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