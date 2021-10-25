Лана Форэ поделилась рецептом полезного перекуса, который нужно приготовить всем: брускетты с тыквой и помидорами

Если вы часто испытываете чувство голода между завтраком и обедом, в таком случаи эксперты советуют делать полезные перекусы, например, это могут быть овощи, фрукты, сэндвичи.

Эксперт по правильному питанию Лана Форэ поделилась на своем сайте рецептом полезного перекуса – брускетты с тыквой и помидорами, который понравится всем.

Ингредиенты:

тыква – 300 г

хлеб – 8 кусков

помидоры – 2-3 шт.

лук – 1/2 шт.

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пармезан – 30 г

оливковое масло – 2 ст. л.

бальзамический уксус – по вкусу

зелень базилика – 30 г

розмарин –1 веточка

чеснок – 1 зуб.

молотый черный перец – по вкусу

тыквенные семечки – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Натрите хорошо хлеб чесноком и слегка смажьте оливковым маслом, переложите на противень и отправьте в духовку на пару минут, чтобы он поджарился. Смешайте бальзамический уксус с солью и оливковым масло. Порежьте помидоры, полейте оливковым маслом, добавьте соль, уксус и отставьте пропитаться. Можно еще добавить лук и базилик. Тыкву порежьте кусочками, переложите в разогретую сковороду с маслом, добавьте розмарин, перемещайте и тушите до готовности. Готовую тыкву полейте бальзамическим уксусом и присыпьте солью. На хлеб выложите помидоры и тыкву, сверху поперчите и присыпьте пармезаном или тыквенными семечками.

Лучше всего их есть горячими.

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