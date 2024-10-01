Полезные булочки для детей с минимумом муки: как приготовить
Значительно полезнее будет приготовить детям булочки в домашних условиях, чем покупать в магазине. Вы можете откорректировать количество муки и сделать менее калорийную выпечку. Для основы отлично подойдет кисломолочный сыр.
Идея приготовления пышных булочек с минимальным количеством муки опубликована на странице фудблогера Кристины Булезюк (kristina buleziuk) в Instagram. Внутрь можно выложить любую любимую начинку – будет очень сытно.
Ингредиенты на 2 булочки:
- кисломолочный творог (в брикетах) – 60 г
- яйца – 1 шт.
- разрыхлитель – 5 г
- мука – 2,5 ст.л.
- щепотка соли
- твердый сыр – 40 г
- немного зеленые
- семена кунжута – по вкусу
Способ приготовления:
1. Растереть кисломолочный творог с яйцом.
2. Добавить соль, разрыхлитель, муку.
3. Все тщательно перемешать.
4. Мелко нарезать петрушку, натереть сыр.
5. Смешать с тестом.
6. Влажными руками сформировать булочки и посыпать семенами кунжута.
7. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
8. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать в течение 25 минут.
9. Начинка может быть любой. К примеру. творожная намазка, авокадо и перчик, можете добавить отварную курицу.
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