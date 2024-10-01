Полезные булочки для детей с минимумом муки: как приготовить

Екатерина Ягович
Моя столовая
2 минуты
24
Полезные булочки для детей с минимумом муки: как приготовить

Значительно полезнее будет приготовить детям булочки в домашних условиях, чем покупать в магазине. Вы можете откорректировать количество муки и сделать менее калорийную выпечку. Для основы отлично подойдет кисломолочный сыр.

Видео дня

Идея приготовления пышных булочек с минимальным количеством муки опубликована на странице фудблогера Кристины Булезюк (kristina buleziuk) в Instagram. Внутрь можно выложить любую любимую начинку – будет очень сытно.

Полезные булочки для детей с минимумом муки: как приготовить

Ингредиенты на 2 булочки:

  • кисломолочный творог (в брикетах) – 60 г
  • яйца – 1 шт.
  • разрыхлитель – 5 г
  • мука – 2,5 ст.л.
  • щепотка соли
  • твердый сыр – 40 г
  • немного зеленые
  • семена кунжута – по вкусу

Способ приготовления:

Полезные булочки для детей с минимумом муки: как приготовить

1. Растереть кисломолочный творог с яйцом.

2. Добавить соль, разрыхлитель, муку.

Полезные булочки для детей с минимумом муки: как приготовить

3. Все тщательно перемешать.

4. Мелко нарезать петрушку, натереть сыр.

Полезные булочки для детей с минимумом муки: как приготовить

5. Смешать с тестом.

6. Влажными руками сформировать булочки и посыпать семенами кунжута.

Полезные булочки для детей с минимумом муки: как приготовить

7. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

8. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать в течение 25 минут.

Полезные булочки для детей с минимумом муки: как приготовить

9. Начинка может быть любой. К примеру. творожная намазка, авокадо и перчик, можете добавить отварную курицу.

Полезные булочки для детей с минимумом муки: как приготовить

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты