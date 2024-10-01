Значительно полезнее будет приготовить детям булочки в домашних условиях, чем покупать в магазине. Вы можете откорректировать количество муки и сделать менее калорийную выпечку. Для основы отлично подойдет кисломолочный сыр.

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Идея приготовления пышных булочек с минимальным количеством муки опубликована на странице фудблогера Кристины Булезюк (kristina buleziuk) в Instagram. Внутрь можно выложить любую любимую начинку – будет очень сытно.

Ингредиенты на 2 булочки:

кисломолочный творог (в брикетах) – 60 г

яйца – 1 шт.

разрыхлитель – 5 г

мука – 2,5 ст.л.

щепотка соли

твердый сыр – 40 г

немного зеленые

семена кунжута – по вкусу

Способ приготовления:

1. Растереть кисломолочный творог с яйцом.

2. Добавить соль, разрыхлитель, муку.

3. Все тщательно перемешать.

4. Мелко нарезать петрушку, натереть сыр.

5. Смешать с тестом.

6. Влажными руками сформировать булочки и посыпать семенами кунжута.

7. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

8. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать в течение 25 минут.

9. Начинка может быть любой. К примеру. творожная намазка, авокадо и перчик, можете добавить отварную курицу.

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