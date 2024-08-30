Из кабачков получаются очень вкусные блины, оладьи, а также салаты, рагу, пироги и запеканки. Еще из кабачков можно даже приготовить чебуреки и бургеры.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного кабачкового бургера, который готовится в микроволновке.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт. средний

яйцо – 1 шт.

мука – 2 ст.л.

крем-сыр

листья салата

томат

хамон/ветчина/курица

семена кунжута

соль, перец

Способ приготовления:

1. Натрите кабачок, отожмите сок, добавьте муку, яйцо, специи и перемешайте. Выложите в подходящую посуду и готовьте в микроволновке 5-7 минут.

2. Разрежьте пополам, смажьте крем-сыром, выложите листья салата, овощи и хамон. Сверху выложите вторую часть основы и прижмите.

Готовый бургер разрежьте пополам и можно есть!

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