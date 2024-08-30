Полезные бургеры из кабачков в микроволновке: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт бургера

Из кабачков получаются очень вкусные блины, оладьи, а также салаты, рагу, пироги и запеканки. Еще из кабачков можно даже приготовить чебуреки и бургеры. 

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Вкусная закуска из кабачка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного кабачкового бургера, который готовится в микроволновке. 

Рецепт бургера

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт. средний
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 2 ст.л.
  • крем-сыр
  • листья салата 
  • томат
  • хамон/ветчина/курица
  • семена кунжута
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Натрите кабачок, отожмите сок, добавьте муку, яйцо, специи и перемешайте. Выложите в подходящую посуду и готовьте в микроволновке 5-7 минут.

Основа для бургера

2. Разрежьте пополам, смажьте крем-сыром, выложите листья салата, овощи и хамон. Сверху выложите вторую часть основы и прижмите.

Приготовление блюда

Готовый бургер разрежьте пополам и можно есть!

Готовый бургер

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