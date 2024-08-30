Видео дня
Полезные бургеры из кабачков в микроволновке: делимся оригинальным рецептом
Из кабачков получаются очень вкусные блины, оладьи, а также салаты, рагу, пироги и запеканки. Еще из кабачков можно даже приготовить чебуреки и бургеры.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного кабачкового бургера, который готовится в микроволновке.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт. средний
- яйцо – 1 шт.
- мука – 2 ст.л.
- крем-сыр
- листья салата
- томат
- хамон/ветчина/курица
- семена кунжута
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Натрите кабачок, отожмите сок, добавьте муку, яйцо, специи и перемешайте. Выложите в подходящую посуду и готовьте в микроволновке 5-7 минут.
2. Разрежьте пополам, смажьте крем-сыром, выложите листья салата, овощи и хамон. Сверху выложите вторую часть основы и прижмите.
Готовый бургер разрежьте пополам и можно есть!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: