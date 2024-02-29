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Полезные бутерброды без хлеба для перекуса: из чего приготовить
Если вы хотите приготовить очень вкусное, легкое блюдо для перекуса, но не хотите есть хлеб и колбасу, выбирайте для этого листья салата, зелень, сыр, свежие овощи, морепродукты, рыбу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких, диетических бутербродов из пекинской капусты, с яйцом и сыром.
Ингредиенты:
- Пекинская капуста, или салат айсберг
- Яйца
- Помидор
- Брынза
Способ приготовления:
1. Из яиц сделайте омлет.
2. На листья салата или капусты выложите омлет, сверху помидоры и сыр.
3. Сверните и разрежьте пополам.
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