Если вы хотите приготовить очень вкусное, легкое блюдо для перекуса, но не хотите есть хлеб и колбасу, выбирайте для этого листья салата, зелень, сыр, свежие овощи, морепродукты, рыбу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких, диетических бутербродов из пекинской капусты, с яйцом и сыром.

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Ингредиенты:

Пекинская капуста, или салат айсберг

Яйца

Помидор

Брынза

Способ приготовления:

1. Из яиц сделайте омлет.

2. На листья салата или капусты выложите омлет, сверху помидоры и сыр.

3. Сверните и разрежьте пополам.

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