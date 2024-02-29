Полезные бутерброды без хлеба для перекуса: из чего приготовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Полезные бутерброды без хлеба для перекуса: из чего приготовить

Если вы хотите приготовить очень вкусное, легкое блюдо для перекуса, но не хотите есть хлеб и колбасу, выбирайте для этого листья салата, зелень, сыр, свежие овощи, морепродукты, рыбу. 

Что приготовить из капусты для перекуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких, диетических бутербродов из пекинской капусты, с яйцом и сыром. 

Рецепт бутербродов
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Ингредиенты: 

  • Пекинская капуста, или салат айсберг
  • Яйца
  • Помидор
  • Брынза

Способ приготовления: 

1. Из яиц сделайте омлет. 

Капуста и омлет

2. На листья салата или капусты выложите омлет, сверху помидоры и сыр.

Приготовление блюда

3. Сверните и разрежьте пополам. 

Готовое блюдо

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