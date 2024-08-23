Полезные чебуреки из кабачков с вкусной начинкой: готовятся 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт чебуреков

Кабачки можно готовить по-разному: тушить с овощами, а также делать супы, пасту, соусы, аджику, икру. Еще из них получатся очень вкусные пироги, запеканки, чебуреки, оладьи, блины. 

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Основа для блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных чебуреков из кабачков, с начинкой из ветчины, с крем-сыром, овощами и зеленью. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 300 г. кабачка
  • 1 яйцо
  • соль, перец, чеснок
  • 30-40 г. сыра
  • 2-3 ст.л. муки

Для начинки:

  • крем-сыр
  • листья салата
  • ветчина
  • помидоры

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на терке и хорошо отожмите, добавьте все ингредиенты и замесите однородное тесто.

Основа для блинов

2. Выложите тесто на застеленный пергаментом противень по 1-2 ст.л. формируя тоненькие блины.

Приготовление блюда

3. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

Готовые блины

Можно уже есть как кабачковые оладьи, но вкуснее смазать крем-сыром и добавить салат, ветчину, помидор!

Готовое блюдо с начинкой

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