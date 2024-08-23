Полезные чебуреки из кабачков с вкусной начинкой: готовятся 5 минут
Кабачки можно готовить по-разному: тушить с овощами, а также делать супы, пасту, соусы, аджику, икру. Еще из них получатся очень вкусные пироги, запеканки, чебуреки, оладьи, блины.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных чебуреков из кабачков, с начинкой из ветчины, с крем-сыром, овощами и зеленью.
Ингредиенты:
- 300 г. кабачка
- 1 яйцо
- соль, перец, чеснок
- 30-40 г. сыра
- 2-3 ст.л. муки
Для начинки:
- крем-сыр
- листья салата
- ветчина
- помидоры
Способ приготовления:
1. Кабачок натрите на терке и хорошо отожмите, добавьте все ингредиенты и замесите однородное тесто.
2. Выложите тесто на застеленный пергаментом противень по 1-2 ст.л. формируя тоненькие блины.
3. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
Можно уже есть как кабачковые оладьи, но вкуснее смазать крем-сыром и добавить салат, ветчину, помидор!
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