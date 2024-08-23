Кабачки можно готовить по-разному: тушить с овощами, а также делать супы, пасту, соусы, аджику, икру. Еще из них получатся очень вкусные пироги, запеканки, чебуреки, оладьи, блины.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных чебуреков из кабачков, с начинкой из ветчины, с крем-сыром, овощами и зеленью.

Ингредиенты:

300 г. кабачка

1 яйцо

соль, перец, чеснок

30-40 г. сыра

2-3 ст.л. муки

Для начинки:

крем-сыр

листья салата

ветчина

помидоры

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на терке и хорошо отожмите, добавьте все ингредиенты и замесите однородное тесто.

2. Выложите тесто на застеленный пергаментом противень по 1-2 ст.л. формируя тоненькие блины.

3. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

Можно уже есть как кабачковые оладьи, но вкуснее смазать крем-сыром и добавить салат, ветчину, помидор!

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