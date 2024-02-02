Полезные чипсы из макарон: готовятся очень просто и быстро

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт чипсов

Макароны можно готовить с мясом, морепродуктами, а также томатным соусом, сыром. Еще из макарон можно делать полезные чипсы. 

Полезные чипсы из макарон

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих чипсов из макарон со специями, которые готовятся очень быстро. 

Рецепт чипсов
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Ингредиенты: 

  • макароны "бантики"
  • масло
  • любимые специи (паприка и сушеные помидоры с базиликом и чесноком)
  • пармезан

Способ приготовления: 

1. Макароны отварите.

2. После слейте их, обсушите, добавьте специи, масло и хорошо смешайте и выложите в чашу мультипечи.

Макароны со специями и маслом

3. Запекайте при 190 С 20 минут. В процессе 1-2 раза перемешать.

Приготовление чипсов из макарон

При подаче посыпать тертым пармезаном.

Готовые чипсы

Совет: можно готовить и во фритюре (или в кастрюле с маслом). Тогда к готовым макаронам нужно добавить немного муки и крахмала, после обжарить до золотистости. Смешать со специями!

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