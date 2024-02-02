Полезные чипсы из макарон: готовятся очень просто и быстро
Макароны можно готовить с мясом, морепродуктами, а также томатным соусом, сыром. Еще из макарон можно делать полезные чипсы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих чипсов из макарон со специями, которые готовятся очень быстро.
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Ингредиенты:
- макароны "бантики"
- масло
- любимые специи (паприка и сушеные помидоры с базиликом и чесноком)
- пармезан
Способ приготовления:
1. Макароны отварите.
2. После слейте их, обсушите, добавьте специи, масло и хорошо смешайте и выложите в чашу мультипечи.
3. Запекайте при 190 С 20 минут. В процессе 1-2 раза перемешать.
При подаче посыпать тертым пармезаном.
Совет: можно готовить и во фритюре (или в кастрюле с маслом). Тогда к готовым макаронам нужно добавить немного муки и крахмала, после обжарить до золотистости. Смешать со специями!
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