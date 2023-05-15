Лаваш – идеальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных пирогов, закусок, лазаньи, пирожков. Еще из них можно готовить домашние безопасные чипсы, закуски, шаурму.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом полезных чипсов из лаваша, которые готовятся всего 15 минут.

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Ингредиенты:

лаваш – 2 шт.

любимые специи (соль, паприка, итальянские травы)

масло

Способ приготовления:

1. Лаваш нарежьте, добавьте растительное масло, специи и очень хорошо перемешайте.

2. Духовка разогрейте до 180 С. Выложите лаваш на противень ровные слоем и готовьте 5 минут, после жарьте еще 10 минут.

Дайте им остыть и подавайте!

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