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Полезные домашние чипсы из лаваша: как правильно приготовить за 15 минут
Лаваш – идеальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных пирогов, закусок, лазаньи, пирожков. Еще из них можно готовить домашние безопасные чипсы, закуски, шаурму.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом полезных чипсов из лаваша, которые готовятся всего 15 минут.
Ингредиенты:
- лаваш – 2 шт.
- любимые специи (соль, паприка, итальянские травы)
- масло
Способ приготовления:
1. Лаваш нарежьте, добавьте растительное масло, специи и очень хорошо перемешайте.
2. Духовка разогрейте до 180 С. Выложите лаваш на противень ровные слоем и готовьте 5 минут, после жарьте еще 10 минут.
Дайте им остыть и подавайте!
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