Магазинные конфеты – это не всегда безопасно. В таких сладостях очень много сахара, разнообразных консервантов и красителей. Поэтому гораздо лучше сделать шоколадные конфеты в домашних условиях. Для этого вам понадобится всего 4 простых ингредиента.

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Идея приготовления полезных домашних конфет из шоколада и орехов опубликована на странице Юлии Федоренко (fedorenko pp) в Instagram. Детям такой десерт очень понравится.

Ингредиенты:

орехи – 140 г

семена тыквы – 50 г

сушеные ягоды – 70 г

шоколад – 200 г

Способ приготовления:

1. Орехи, семена поджарить на сковороде.

2. Ягоды промыть и хорошо просушить на салфетке, полотенце.

3. Выложить в любые формы для кексов/батончиков/сырьков или конфет.

4. Шоколад растопить на водяной бане и залить орехи.

5. Забрать в холодильник до застывания шоколада.

6. Затем можно вынимать батончики из форм и наслаждаться.

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