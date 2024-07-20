Полезные домашние конфеты с орехами и сухофруктами: понадобится всего четыре ингредиента
Магазинные конфеты – это не всегда безопасно. В таких сладостях очень много сахара, разнообразных консервантов и красителей. Поэтому гораздо лучше сделать шоколадные конфеты в домашних условиях. Для этого вам понадобится всего 4 простых ингредиента.
Идея приготовления полезных домашних конфет из шоколада и орехов опубликована на странице Юлии Федоренко (fedorenko pp) в Instagram. Детям такой десерт очень понравится.
Ингредиенты:
- орехи – 140 г
- семена тыквы – 50 г
- сушеные ягоды – 70 г
- шоколад – 200 г
Способ приготовления:
1. Орехи, семена поджарить на сковороде.
2. Ягоды промыть и хорошо просушить на салфетке, полотенце.
3. Выложить в любые формы для кексов/батончиков/сырьков или конфет.
4. Шоколад растопить на водяной бане и залить орехи.
5. Забрать в холодильник до застывания шоколада.
6. Затем можно вынимать батончики из форм и наслаждаться.
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