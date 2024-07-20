Полезные домашние конфеты с орехами и сухофруктами: понадобится всего четыре ингредиента

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Полезные домашние конфеты с орехами и сухофруктами: понадобится всего четыре ингредиента

Магазинные конфеты – это не всегда безопасно. В таких сладостях очень много сахара, разнообразных консервантов и красителей. Поэтому гораздо лучше сделать шоколадные конфеты в домашних условиях. Для этого вам понадобится всего 4 простых ингредиента.

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Идея приготовления полезных домашних конфет из шоколада и орехов опубликована на странице Юлии Федоренко (fedorenko pp) в Instagram. Детям такой десерт очень понравится.

Полезные домашние конфеты с орехами и сухофруктами: понадобится всего четыре ингредиента

Ингредиенты:

  • орехи – 140 г
  • семена тыквы – 50 г
  • сушеные ягоды – 70 г
  • шоколад – 200 г

Способ приготовления:

Полезные домашние конфеты с орехами и сухофруктами: понадобится всего четыре ингредиента

1. Орехи, семена поджарить на сковороде.

2. Ягоды промыть и хорошо просушить на салфетке, полотенце.

Полезные домашние конфеты с орехами и сухофруктами: понадобится всего четыре ингредиента

3. Выложить в любые формы для кексов/батончиков/сырьков или конфет.

4. Шоколад растопить на водяной бане и залить орехи.

Полезные домашние конфеты с орехами и сухофруктами: понадобится всего четыре ингредиента

5. Забрать в холодильник до застывания шоколада.

Полезные домашние конфеты с орехами и сухофруктами: понадобится всего четыре ингредиента

6. Затем можно вынимать батончики из форм и наслаждаться.

Полезные домашние конфеты с орехами и сухофруктами: понадобится всего четыре ингредиента

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