Полезные домашние конфеты с шоколадом: понадобится всего 4 ингредиента
Вместо магазинных конфет с разнообразными усилителями вкуса гораздо безопаснее сделать сладости в домашних условиях. Вам даже не понадобится сахар или наполнители с химией. Для основы отлично подойдут орехи и сухофрукты.
Идея приготовления полезных домашних конфет опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. Изделия отлично застывают в холодильнике.
Ингредиенты:
- вяленая клюква – 200 г
- миндаль – 200 г
- шоколад (молочный, черный, белый – по вкусу) – 160 г
- растительное масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Измельчить орехи блендером (не в муку должны остаться небольшие кусочки).
2. Клюкву сбить блендером до мягкой однородной массы.
3. Объединить орехи с клюквой.
4. Выложить в формочки (или просто руками сформировать шарики, прямоугольники).
5. Поставить в морозилку на час.
6. Растопить шоколад, добавить растительное масло, перемешать.
7. Окунуть конфеты в шоколад, выложить на пергамент или силикон.
8. Поставить в холодильник до застывания шоколада (застывает быстро).
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