Полезные домашние конфеты с шоколадом: понадобится всего 4 ингредиента

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Полезные домашние конфеты с шоколадом: понадобится всего 4 ингредиента

Вместо магазинных конфет с разнообразными усилителями вкуса гораздо безопаснее сделать сладости в домашних условиях. Вам даже не понадобится сахар или наполнители с химией. Для основы отлично подойдут орехи и сухофрукты.

Идея приготовления полезных домашних конфет опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. Изделия отлично застывают в холодильнике.

Полезные домашние конфеты с шоколадом: понадобится всего 4 ингредиента

Ингредиенты:

  • вяленая клюква – 200 г
  • миндаль – 200 г
  • шоколад (молочный, черный, белый – по вкусу) – 160 г
  • растительное масло – 1 ст.л.
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Способ приготовления:

Полезные домашние конфеты с шоколадом: понадобится всего 4 ингредиента

1. Измельчить орехи блендером (не в муку должны остаться небольшие кусочки).

2. Клюкву сбить блендером до мягкой однородной массы.

Полезные домашние конфеты с шоколадом: понадобится всего 4 ингредиента

3. Объединить орехи с клюквой.

4. Выложить в формочки (или просто руками сформировать шарики, прямоугольники).

Полезные домашние конфеты с шоколадом: понадобится всего 4 ингредиента

5. Поставить в морозилку на час.

6. Растопить шоколад, добавить растительное масло, перемешать.

Полезные домашние конфеты с шоколадом: понадобится всего 4 ингредиента

7. Окунуть конфеты в шоколад, выложить на пергамент или силикон.

8. Поставить в холодильник до застывания шоколада (застывает быстро).

Полезные домашние конфеты с шоколадом: понадобится всего 4 ингредиента

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