Вместо магазинных конфет с разнообразными усилителями вкуса гораздо безопаснее сделать сладости в домашних условиях. Вам даже не понадобится сахар или наполнители с химией. Для основы отлично подойдут орехи и сухофрукты.

Идея приготовления полезных домашних конфет опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. Изделия отлично застывают в холодильнике.

Ингредиенты:

вяленая клюква – 200 г

миндаль – 200 г

шоколад (молочный, черный, белый – по вкусу) – 160 г

растительное масло – 1 ст.л.

Видео дня

Способ приготовления:

1. Измельчить орехи блендером (не в муку должны остаться небольшие кусочки).

2. Клюкву сбить блендером до мягкой однородной массы.

3. Объединить орехи с клюквой.

4. Выложить в формочки (или просто руками сформировать шарики, прямоугольники).

5. Поставить в морозилку на час.

6. Растопить шоколад, добавить растительное масло, перемешать.

7. Окунуть конфеты в шоколад, выложить на пергамент или силикон.

8. Поставить в холодильник до застывания шоколада (застывает быстро).

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: