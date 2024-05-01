Сейчас в магазинах большое разнообразие мясных изделий, но их трудно назвать безопасными для употребления. В составе много разнообразных усилителей вкуса и красителей. Поэтому следует воспользоваться домашними вариантами приготовления.

Идея приготовления домашних безопасных сосисок опубликована на странице фудблогера Елены с ником olena_mykolaivna56 в Instagram. Для этого вам пригодится натуральная оболочка.

Ингредиенты:

мясо – 1 кг.

сливки 20% – 500 мл

соль поваренная – 9 г

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соль нитритная – 9 г

вода ледяная – 80 мл.

сахар – 1 ч.л.

приправа для сардельки – 1 ч.л.

натуральная оболочка

Способ приготовления:

1. Мясо перекрутить на мясорубку на мелкой решетке 2-3 раза.

2. Добавить все составляющие, хорошо перемешать фарш до клейкого состояния.

3. Накрутили фаршем кишку во всю длину.

4. Затем концы завязать и закрутить сардельки.

5. Наколоть иглой, выложить на решетку и поставить в разогретую духовку до 90 градусов на час.

6. Затем на низ духовки поставить емкость с водой и еще два часа при этой же температуре 90 градусов готовить сардельки еще два часа (выходит 3 часа на запекание).

7. Вынуть сардельки и опустить в кастрюлю с холодной водой на 5 минут.

8. Дать высохнуть и можно употреблять или хранить.

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