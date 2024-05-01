Полезные домашние сардельки из мяса без химии: как приготовить
Сейчас в магазинах большое разнообразие мясных изделий, но их трудно назвать безопасными для употребления. В составе много разнообразных усилителей вкуса и красителей. Поэтому следует воспользоваться домашними вариантами приготовления.
Идея приготовления домашних безопасных сосисок опубликована на странице фудблогера Елены с ником olena_mykolaivna56 в Instagram. Для этого вам пригодится натуральная оболочка.
Ингредиенты:
- мясо – 1 кг.
- сливки 20% – 500 мл
- соль поваренная – 9 г
- соль нитритная – 9 г
- вода ледяная – 80 мл.
- сахар – 1 ч.л.
- приправа для сардельки – 1 ч.л.
- натуральная оболочка
Способ приготовления:
1. Мясо перекрутить на мясорубку на мелкой решетке 2-3 раза.
2. Добавить все составляющие, хорошо перемешать фарш до клейкого состояния.
3. Накрутили фаршем кишку во всю длину.
4. Затем концы завязать и закрутить сардельки.
5. Наколоть иглой, выложить на решетку и поставить в разогретую духовку до 90 градусов на час.
6. Затем на низ духовки поставить емкость с водой и еще два часа при этой же температуре 90 градусов готовить сардельки еще два часа (выходит 3 часа на запекание).
7. Вынуть сардельки и опустить в кастрюлю с холодной водой на 5 минут.
8. Дать высохнуть и можно употреблять или хранить.
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