Полезные фруктовые конфеты, которые можно детям: понадобится всего 4 ингредиента
Шоколадные конфеты могут быть очень вкусными и, при этом, полезными. Чтобы сделать такой десерт в домашних условиях, вам понадобится минимум времени и несколько простых ингредиентов. Если ваш ребенок не может отказаться от сладкого – это идеальная альтернатива магазинным конфетам.
Идея приготовления полезных фруктовых конфет в домашних условиях опубликована на странице фудблогера Юлии Федоренко (fedorenko pp) в Instagram. Изделия отлично застывают в холодильнике.
Ингредиенты
- фрукты – 500 г
- подсластитель
- чиа – 60 г
- шоколад – 100 г
Способ приготовления:
1. Фрукты варить 10 минут.
2. Взбить блендером.
3. Добавить чиа.
5. Дать ему набухнуть и остыть.
6. Разлить по формам.
7. Поставить на 2-3 часа.
8. Шоколад растопить, погрузить конфеты.
9. Поставить в морозилку, чтобы застыли.
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