Шоколадные конфеты могут быть очень вкусными и, при этом, полезными. Чтобы сделать такой десерт в домашних условиях, вам понадобится минимум времени и несколько простых ингредиентов. Если ваш ребенок не может отказаться от сладкого – это идеальная альтернатива магазинным конфетам.

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Идея приготовления полезных фруктовых конфет в домашних условиях опубликована на странице фудблогера Юлии Федоренко (fedorenko pp) в Instagram. Изделия отлично застывают в холодильнике.

Ингредиенты

фрукты – 500 г

подсластитель

чиа – 60 г

шоколад – 100 г

Способ приготовления:

1. Фрукты варить 10 минут.

2. Взбить блендером.

3. Добавить чиа.

5. Дать ему набухнуть и остыть.

6. Разлить по формам.

7. Поставить на 2-3 часа.

8. Шоколад растопить, погрузить конфеты.

9. Поставить в морозилку, чтобы застыли.

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