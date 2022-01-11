Чем заменить хлеб к супу: полезные и низкокалорийные хлебцы в домашних условиях

Те, кто следит за своим питанием и формой, очень редко позволяют себе съесть лишний кусочек хлеба. И в целом, этот продукт считается достаточно калорийным и не всегда безопасным и качественным, если покупать в магазине.

Ни для кого не секрет, что прекрасной альтернативой хлебу есть хлебцы: вкусные, легкие и питательные. Они идеально сочетаются как с основными блюдами, так и могут стать полезным десертом к чаю. Приготовить такие хлебцы сможет абсолютно любая хозяйка.

Рецептом хлебцев из льна поделилась фудблогер ksenika_pp_. Опубликовано в Instagram.

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Ингредиенты:

семена льна – 1 ст.

орехи грецкие – 1 ст.

семена подсолнечные – 1 ст.

корица – 1 ч. л.

мед – 2 ст. л.

мука овсяная – 2 ст. л.

вода – 2 ст

Способ приготовления:

1. Семена льна залить водой и оставить на 2 часа до набухания.

2. Добавить измельченные орехи, семена подсолнечника, мед, муку и корицу. Перемешать.

3. Получившуюся массу вылить на противень и с помощью лопатки условно разделить на куски.

4. Запекать при температуре 100 градусов 2 часа.

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