Один из самых вкусны и полезных овощей – кабачки, которые могут быть основой для приготовления легких блюд, среди которых: рагу, пюре, супы, а также блины, котлеты, оладьи. Еще из кабачков можно делать очень вкусное варенье.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных палочек из кабачков, в сырной панировке.

Ингредиенты:

2 средних кабачка

2 ст.л панировочных сухарей

2 ст.л мелко натертого пармезана

1/2ч.л сухого чеснока

щепотка соли

оливковое масло

зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте на 8-16 брусков.

2. Кляр: смешайте сухари с пармезаном, солью и сухим чесноком.

3. Выложить кабачки на противень, щедро сбрызните маслом и посыпьте панировкой.

4. Выпекайте 20 минут при 200 С еще 5 при 220 С.

Перед подачей можно присыпать зеленью!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: