Полезные кабачковые палочки в кляре: рецепт бюджетного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт блюда

Один из самых вкусны и полезных овощей – кабачки, которые могут быть основой для приготовления легких блюд, среди которых: рагу, пюре, супы, а также блины, котлеты, оладьи. Еще из кабачков можно делать очень вкусное варенье. 

Как вкусно приготовить кабачки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных палочек из кабачков, в сырной панировке. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 2 средних кабачка
  • 2 ст.л панировочных сухарей
  • 2 ст.л мелко натертого пармезана
  • 1/2ч.л сухого чеснока
  • щепотка соли
  • оливковое масло
  • зелень для подачи

Способ приготовления: 

1. Кабачки порежьте на 8-16 брусков. 

Свежие кабачки

2. Кляр: смешайте сухари с пармезаном, солью и сухим чесноком.

Кляр для кабачков

3. Выложить кабачки на противень, щедро сбрызните маслом и посыпьте панировкой. 

Приготовление кабачков

4. Выпекайте 20 минут при 200 С еще 5 при 220 С. 

Сколько готовить кабачки

Перед подачей можно присыпать зеленью! 

Готовое блюдо

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