Полезные кабачковые палочки в кляре: рецепт бюджетного блюда для ужина
Один из самых вкусны и полезных овощей – кабачки, которые могут быть основой для приготовления легких блюд, среди которых: рагу, пюре, супы, а также блины, котлеты, оладьи. Еще из кабачков можно делать очень вкусное варенье.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных палочек из кабачков, в сырной панировке.
Ингредиенты:
- 2 средних кабачка
- 2 ст.л панировочных сухарей
- 2 ст.л мелко натертого пармезана
- 1/2ч.л сухого чеснока
- щепотка соли
- оливковое масло
- зелень для подачи
Способ приготовления:
1. Кабачки порежьте на 8-16 брусков.
2. Кляр: смешайте сухари с пармезаном, солью и сухим чесноком.
3. Выложить кабачки на противень, щедро сбрызните маслом и посыпьте панировкой.
4. Выпекайте 20 минут при 200 С еще 5 при 220 С.
Перед подачей можно присыпать зеленью!
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