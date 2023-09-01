Любая выпечка с пшеничной мукой считается достаточно калорийной. Поэтому, если вы хотите приготовить для своих детей сладкие кексы – избегайте добавления такого продукта. Для основания отлично подойдет манка.

Идея приготовления полезных манных кексов для детей опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Для начинки вкусно использовать сезонные фрукты и ягоды.

Ингредиенты:

1 яйцо

90 г детского сырка без наполнителя

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1 ст.л. манной крупы

1/2 абрикоса/персика/нектарины или клубники (но лучше выбрать фрукт, который не слишком водянистый)

Способ приготовления:

1. Яйцо и творожок взбить электрическим венчиком.

2. Добавить манную крупу.

3. Оставить на 5 минут.

4. За это время фрукты нарезать.

5. Разложить в формы.

6. Заполнить массой формы.

7. Выпекать в разогретой духовке при температуре 170 градусов на 15-18 минут.

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