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Полезные кексы для детей без муки: чем заменить продукт
Любая выпечка с пшеничной мукой считается достаточно калорийной. Поэтому, если вы хотите приготовить для своих детей сладкие кексы – избегайте добавления такого продукта. Для основания отлично подойдет манка.
Идея приготовления полезных манных кексов для детей опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Для начинки вкусно использовать сезонные фрукты и ягоды.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 90 г детского сырка без наполнителя
- 1 ст.л. манной крупы
- 1/2 абрикоса/персика/нектарины или клубники (но лучше выбрать фрукт, который не слишком водянистый)
Способ приготовления:
1. Яйцо и творожок взбить электрическим венчиком.
2. Добавить манную крупу.
3. Оставить на 5 минут.
4. За это время фрукты нарезать.
5. Разложить в формы.
6. Заполнить массой формы.
7. Выпекать в разогретой духовке при температуре 170 градусов на 15-18 минут.
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