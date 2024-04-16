Вкусные сладкие конфеты не обязательно содержать много сахара и разнообразных красителей. Чтобы сделать десерт в домашних условиях вам нужно всего 3 простых ингредиента. И все они очень полезные.

Идея приготовления полезных конфет из трех ингредиентов без сахара и муки опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Еще и очень бюджетно.

Ингредиенты:

семена подсолнуха – 200 г

мед – 4-5 ст.л.

какао – 3-4 ст.л. + на обрушение (по желанию)

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Способ приготовления:

1. Подсолнечное семя поджарить на сухой сковороде до золотистости – это займет несколько минут на среднем огне.

2. Поместить в чашу блендера.

3. Сбить до однородности. Если нет блендера – можно перекрутить на мясорубке.

4. К этой крошке добавить 3-4 столовые ложки какао.

5. Затем влить 4-5 столовых ложек жидкого меда.

6. Хорошо перемешать.

7. Получится масса, которая по консистенции очень похожа на пластилин – из нее можно сделать конфеты нужной вам формы. Можно просто скатить шарики или сделать конусы.

8. Далее, по желанию, можно осыпать конфеты какао или черным шоколадом.

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