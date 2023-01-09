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Полезные конфеты для детей: готовятся без плиты
Если вы хотите, чтобы ваши дети употребляли только полезные сладости – их следует готовить в домашних условиях. Вместо привычной муки и яиц следует использовать орехи и сухофрукты. А сладкого вкуса придаст кокосовая стружка.
Идея приготовления вкусных и полезных конфет опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram.
Ингредиенты:
- 60 г овсяной крупы плющеной
- 50 г ягод (черника обычная мороженая)
- 2 ст/л кокосовой стружки + 1 ст/л для обваливания
- 3-4 шт кураги
Способ приготовления:
1. Курагу предварительно промыть и замочить в кипятке на 10 минут.
2. Овсяную крупу, чернику, курагу и кокосовую стружку взбиваем на мини комбайне, дополнительно взбить массу блендером.
3. Ложкой формируем шарики и погружаем в кокосовую стружку.
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