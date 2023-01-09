Полезные конфеты для детей: готовятся без плиты

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Полезные конфеты для детей: готовятся без плиты

Если вы хотите, чтобы ваши дети употребляли только полезные сладости – их следует готовить в домашних условиях. Вместо привычной муки и яиц следует использовать орехи и сухофрукты. А сладкого вкуса придаст кокосовая стружка.

Идея приготовления вкусных и полезных конфет опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram.

Полезные конфеты для детей: готовятся без плиты

Ингредиенты:

  • 60 г овсяной крупы плющеной
  • 50 г ягод (черника обычная мороженая)
  • 2 ст/л кокосовой стружки + 1 ст/л для обваливания
  • 3-4 шт кураги
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Способ приготовления:

Полезные конфеты для детей: готовятся без плиты

1. Курагу предварительно промыть и замочить в кипятке на 10 минут.

Полезные конфеты для детей: готовятся без плиты

2. Овсяную крупу, чернику, курагу и кокосовую стружку взбиваем на мини комбайне, дополнительно взбить массу блендером.

Полезные конфеты для детей: готовятся без плиты

3. Ложкой формируем шарики и погружаем в кокосовую стружку.

Полезные конфеты для детей: готовятся без плиты

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