Если вы хотите, чтобы ваши дети употребляли только полезные сладости – их следует готовить в домашних условиях. Вместо привычной муки и яиц следует использовать орехи и сухофрукты. А сладкого вкуса придаст кокосовая стружка.

Идея приготовления вкусных и полезных конфет опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram.

Ингредиенты:

60 г овсяной крупы плющеной

50 г ягод (черника обычная мороженая)

2 ст/л кокосовой стружки + 1 ст/л для обваливания

3-4 шт кураги

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Способ приготовления:

1. Курагу предварительно промыть и замочить в кипятке на 10 минут.

2. Овсяную крупу, чернику, курагу и кокосовую стружку взбиваем на мини комбайне, дополнительно взбить массу блендером.

3. Ложкой формируем шарики и погружаем в кокосовую стружку.

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