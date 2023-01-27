Полезные конфеты для детей: понадобится всего 4 компонента

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Полезные конфеты для детей: понадобится всего 4 компонента

Если ваш ребенок просто не может отказаться от сладостей – идеальным вариантом будет сделать их самостоятельно. Для вкусных и полезных конфет понадобится всего 4 компонента. А самое главное, что все они абсолютно безопасные и натуральные.

Идея приготовления домашних полезных конфет для детей опубликована на странице фудблогера Нины Ткач с ником ninatkachseniak в Instagram.

Полезные конфеты для детей: понадобится всего 4 компонента

Ингредиенты:

  • грецкий орех (аллерген) – 40 г
  • банан – 1 шт
  • ц/з хлебцы
  • кокосовая стружка для посыпки
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Способ приготовления:

Полезные конфеты для детей: понадобится всего 4 компонента

1. Все ингредиенты перемолоть в блендере.

Полезные конфеты для детей: понадобится всего 4 компонента

2. Сформировать шарики.

Полезные конфеты для детей: понадобится всего 4 компонента

3. Сформированные шарики обвалять в кокосовой стружке.

Полезные конфеты для детей: понадобится всего 4 компонента

4. Убедитесь, что шарик плотный и компоненты не отпадают.

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