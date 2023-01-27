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Полезные конфеты для детей: понадобится всего 4 компонента
Если ваш ребенок просто не может отказаться от сладостей – идеальным вариантом будет сделать их самостоятельно. Для вкусных и полезных конфет понадобится всего 4 компонента. А самое главное, что все они абсолютно безопасные и натуральные.
Идея приготовления домашних полезных конфет для детей опубликована на странице фудблогера Нины Ткач с ником ninatkachseniak в Instagram.
Ингредиенты:
- грецкий орех (аллерген) – 40 г
- банан – 1 шт
- ц/з хлебцы
- кокосовая стружка для посыпки
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты перемолоть в блендере.
2. Сформировать шарики.
3. Сформированные шарики обвалять в кокосовой стружке.
4. Убедитесь, что шарик плотный и компоненты не отпадают.
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