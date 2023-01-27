Если ваш ребенок просто не может отказаться от сладостей – идеальным вариантом будет сделать их самостоятельно. Для вкусных и полезных конфет понадобится всего 4 компонента. А самое главное, что все они абсолютно безопасные и натуральные.

Идея приготовления домашних полезных конфет для детей опубликована на странице фудблогера Нины Ткач с ником ninatkachseniak в Instagram.

Ингредиенты:

грецкий орех (аллерген) – 40 г

банан – 1 шт

ц/з хлебцы

кокосовая стружка для посыпки

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Способ приготовления:

1. Все ингредиенты перемолоть в блендере.

2. Сформировать шарики.

3. Сформированные шарики обвалять в кокосовой стружке.

4. Убедитесь, что шарик плотный и компоненты не отпадают.

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