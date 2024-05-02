Полезные конфеты для детей за 5 минут: понадобится всего 3 ингредиента
Очень вкусные и сладкие сладости можно легко приготовить в домашних условиях. Для того, чтобы сделать конфеты, вам понадобится всего 3 простых ингредиента. При этом, в составе нет сахара, шоколада и разнообразных усилителей вкуса.
Идея приготовления полезных конфет за 5 минут опубликована на странице фудблогера Валерии Лапченко (valeria_lapchenko) в Instagram. Особенно такие сладости понравятся детям.
Ингредиенты:
- финики – 100 г
- арахисовая паста – 45 г
- микс орешков (миндаль, кешью) – 25 г (можно добавить один вид)
Способ приготовления:
1. Замочите финики в кипятке на 10-15 минут.
2. Очистите от косточек.
3. Добавьте арахисовую пасту, орешки и финики.
4. Взбивайте все ингредиенты блендером в однородную массу.
5. Сформируйте из массы шарика.
6. Поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы они затвердели.
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