Полезные конфеты для детей за 5 минут: понадобится всего 3 ингредиента

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
162
Полезные конфеты для детей за 5 минут: понадобится всего 3 ингредиента

Очень вкусные и сладкие сладости можно легко приготовить в домашних условиях. Для того, чтобы сделать конфеты, вам понадобится всего 3 простых ингредиента. При этом, в составе нет сахара, шоколада и разнообразных усилителей вкуса.

Идея приготовления полезных конфет за 5 минут опубликована на странице фудблогера Валерии Лапченко (valeria_lapchenko) в Instagram. Особенно такие сладости понравятся детям.

Полезные конфеты для детей за 5 минут: понадобится всего 3 ингредиента

Ингредиенты:

  • финики – 100 г
  • арахисовая паста – 45 г
  • микс орешков (миндаль, кешью) – 25 г (можно добавить один вид)
Видео дня

Способ приготовления:

Полезные конфеты для детей за 5 минут: понадобится всего 3 ингредиента

1. Замочите финики в кипятке на 10-15 минут.

2. Очистите от косточек.

Полезные конфеты для детей за 5 минут: понадобится всего 3 ингредиента

3. Добавьте арахисовую пасту, орешки и финики.

Полезные конфеты для детей за 5 минут: понадобится всего 3 ингредиента

4. Взбивайте все ингредиенты блендером в однородную массу.

5. Сформируйте из массы шарика.

Полезные конфеты для детей за 5 минут: понадобится всего 3 ингредиента

6. Поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы они затвердели.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты