Очень вкусные и сладкие сладости можно легко приготовить в домашних условиях. Для того, чтобы сделать конфеты, вам понадобится всего 3 простых ингредиента. При этом, в составе нет сахара, шоколада и разнообразных усилителей вкуса.

Идея приготовления полезных конфет за 5 минут опубликована на странице фудблогера Валерии Лапченко (valeria_lapchenko) в Instagram. Особенно такие сладости понравятся детям.

Ингредиенты:

финики – 100 г

арахисовая паста – 45 г

микс орешков (миндаль, кешью) – 25 г (можно добавить один вид)

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Способ приготовления:

1. Замочите финики в кипятке на 10-15 минут.

2. Очистите от косточек.

3. Добавьте арахисовую пасту, орешки и финики.

4. Взбивайте все ингредиенты блендером в однородную массу.

5. Сформируйте из массы шарика.

6. Поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы они затвердели.

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